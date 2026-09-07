Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava

On iki saatlik dinlenme evresi sonrasında kıvamı koyulaşıp jel formuna gelen bu karışım, yaklaşık üç yüz defa çamaşır yıkama kapasitesi sunuyor. Temel girdilerin toplu olarak temin edilmesi durumunda kalan malzemelerin sonraki imalatlarda değerlendirilebilmesi, dört kişilik bir hanenin bir yıllık çamaşır yıkama masrafını ciddi oranda düşürüyor.