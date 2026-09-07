Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava

Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava

Hazır deterjanların artan maliyetine karşı evde yalnızca 3 malzemeyle hazırlanan çamaşır jölesi, tek seferde yaklaşık 300 yıkama imkânı sunuyor. Çamaşır sodası, boraks ve zeytinyağı sabunuyla hazırlanan bu ekonomik formül, doğru kullanımda aile bütçesine önemli katkı sağlayabiliyor.

Kaynak: Diğer
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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 1

Piyasadaki hazır temizlik ürünlerinin ardındaki gerçek maliyet tablosu, tüketicileri yalnızca üç temel bileşenle ve tek seferde yaklaşık 300 yıkama kapasitesi sağlayan ev yapımı alternatiflere yönlendiriyor; bu ekonomik formül kullanıcılara neredeyse bir yıllık kullanım imkânı tanıyor.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 2

Hazır sıvı deterjan fiyatlarının yükselişi ve ürünlerin kimyasal bileşimine yönelik endişeler, ev imkânlarıyla geliştirilen doğal formüllere olan talebi hızla artırıyor. Sektörel araştırmalar, raflardaki sıvı deterjanların çok büyük bir kısmının su, renklendirici ve sentetik esanslardan meydana geldiğini, asıl kir sökücü etkili aktif maddelerin ise toplam hacim içerisinde oldukça sınırlı bir paya sahip olduğunu gösteriyor.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 3

Bu tablo, aile bütçesini savunmak ve kimyasallardan kaçınmak isteyen bireylerin kendi doğal deterjanlarını ev ortamında üretme eğilimini güçlendiriyor.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 4

Sözcü'de yer alan habere göre, ev yapımı çamaşır jölesi yönteminde üç temel hammadde kullanılıyor: Çamaşır sodası, boraks ve doğal zeytinyağı sabunu. Karışımda yer alan malzemelerin işlevleri ve etki mekanizmaları şu şekilde:
Çamaşır sodası: Karıştığı suyun pH seviyesini yükselterek alkali bir ortam yaratır; protein ve yağ lekelerini kumaş liflerinden ayırır.
Boraks: Sert sudaki kireç ve mineralleri bağlayarak suyun yumuşamasını sağlar ve temizleyici maddelerin
performansını artırır.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 5

Zeytinyağı sabunu: Yüzeyaktif madde görevini üstlenerek kir parçacıklarını hapseder ve durulama suyuyla birlikte çamaşırdan uzaklaştırır.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 6

Üretim aşamasında; bir kalıp rendelenmiş zeytinyağı sabunu sıcak suda çözündürüldükten sonra birer bardak boraks ve çamaşır sodasıyla birlikte on dokuz litrelik bir kapta karıştırılıyor.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 7

On iki saatlik dinlenme evresi sonrasında kıvamı koyulaşıp jel formuna gelen bu karışım, yaklaşık üç yüz defa çamaşır yıkama kapasitesi sunuyor. Temel girdilerin toplu olarak temin edilmesi durumunda kalan malzemelerin sonraki imalatlarda değerlendirilebilmesi, dört kişilik bir hanenin bir yıllık çamaşır yıkama masrafını ciddi oranda düşürüyor.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 8

Sentetik boya, sentetik esans ve optik ağartıcı içermeyen bu organik jel yapı; dermatolojik hassasiyet, alerjik reaksiyonlar ve koku hassasiyetinden kaynaklanan sağlık problemlerini en aza indiriyor.

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Türkler temizliğe artık para vermiyor: 1 yıl bedava - Resim: 9

Buna ek olarak, ticari deterjanlar kadar yoğun köpük üretmediği için çamaşır makinelerinin su boşaltma sensörlerinde ve pompalarında kalıntı biriktirmeden sorunsuz bir şekilde çalışmasına imkân tanıyor.

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