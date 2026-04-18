Son yıllarda Türk tatilcilerin rotası belirgin bir şekilde komşu kıyılara kayarken, Yunanistan gezginler için sadece bir "ada kaçamağı" olmaktan çıkıp kapsamlı bir destinasyon haline geldi. 2024 yılında 1,5 milyon seviyelerine ulaşan Türk ziyaretçi sayısının, geride bıraktığımız yılda bu rekoru da tazelediği öngörülüyor.
Türkler o ülkeye akın akın gitti: Yarım milyon bırakmışız
2025’te 1,1 milyon Türk vize kolaylığıyla adaları gezerken, komşuda bırakılan turizm geliri 500 milyon Euro’yu geçti.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
2025 yılı boyunca devam eden "Kapıda Vize" programı, turizmdeki bu ivmenin en büyük tetikleyicisi oldu. Ege’deki 10 adayı kapsayan bu kolaylık sayesinde 1 milyondan fazla Türk vatandaşı, bürokratik engellere takılmadan Ege’nin karşı kıyısına geçti.
En popüler hatlar Çeşme-Sakız ve Bodrum-Kos güzergahları oldu. Yükselen yıldızlar ise Limni, Leros ve Sömbeki gibi daha butik adalarda ziyaretçi artış hızı yüzde 40 barajını aştı.
Türk turistlerin ilgisi artık sadece plajlarla sınırlı değil. Atina Havalimanı verileri, Türkiye’nin ilk kez Yunanistan’ın en büyük 10 uluslararası pazarından biri haline geldiğini gösteriyor.
Atina, kültürel geziler ve alışverişin merkezi olarak yüzde 2,5'lik bir pazar payına ulaştı. Selanik, tarihi miras ve artan direkt uçuş seferleri sayesinde popülerliğini artırarak koruyor.
Türk ziyaretçiler, Yunan ekonomisi için stratejik bir gelir kapısı haline geldi. Sektör raporlarına ve bankacılık verilerine göre, Türk turistlerin Yunanistan’daki harcamalarının toplam büyüklüğü 500 milyon Euro sınırını geçmiş durumda.
Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan yerel tatil maliyetleri, özellikle orta ve üst gelir grubunu "fiyat-performans" dengesi daha makul görülen Yunanistan’a yönlendiriyor.
İlgi sadece turizmle sınırlı kalmıyor; Türklerin komşudaki gayrimenkul iştahı da canlılığını koruyor.
Atina ve Selanik gibi metropoller, hem oturum izni avantajları hem de yatırım potansiyeli nedeniyle Türk yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.