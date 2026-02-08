Son günlerde Türkiye gündeminde bir matador var… Bu bildiğiniz boğa güreşi arenalarının matadoru değil, yeşil sahaların matadoru… Fenerbahçe’nin İspanyol yıldızı Marco Asensio gerek kalitesi, gerek attığı gollerle kısa sürede futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Gol sonrası tribünlere yaptığı sevinç gösterisinde elindeki hayali şalıyla boğaları alt eden bir matador gibi seyirciyi selamlaması büyük sempati toplayan İspanyol yıldız gösterdiği performansıyla da dikkat çekiyor. Oynadığı 16 maçta attığı 9 gol ve 6 asistle Fenerbahçe’nin adeta lokomotifi haline gelen Asensio bu müthiş istatistiğiyle taraftarların kendisine yakıştırdığı “matador” unvanını fazlasıyla hak ediyor.

Asensio’nun “matadorluğu” bu kadar güncel olunca Türkçe konusundaki hassasiyetiyle bilinen merhum gazeteci büyüğümüz Hakkı Devrim’in yıllar önce kaleme aldığı İspanya gezisiyle ilgili yazısını hatırladım. 1950’li yıllarda PANAROMA adlı bir turizm dergisindeki yazısında boğa güreşi izlemek için Türkiye’den İspanya’ya tam 400 Türk’ün gittiğini yazan Hakkı Devrim çok ilginç tespit ve yorumlarda bulunuyor. Bana göre en çarpıcı gözlemi; arenadaki bütün izleyiciler matadoru destekleyip alkışlarken bizim Türklerin matadora “yuh” çekip mağdur boğadan yana tavır koymaları… İşte, Hakkı Devrim’in, “400 Türk İspanya’da boğa güreşi seyrettik” başlıklı o yazısı:

***

İspanya'da, Balear adalarından Mayorka'nın merkezi Palma'da 400 Türk ilk defa bir boğa güreşi seyretmeğe hazırlanıyoruz. Arenayı filmlerde görmüşüz. Ama, yine de peşin hüküm vermekten geri durmuyoruz:

- Aman canım, bu boğa güreşi de bir nevi sirk numarası...

Bir müzik yükseliyor. Merasim kapısı açılıyor. Rengarenk güzel elbiseleri ile göz alan yağız delikanlıların teşkil ettiği bir alay, şeref locasına doğru ilerliyor. IV.Philippe üslubunda giyinmiş bir atlı, selam merasiminden sonra, siyah İspanyol şapkalı bir şahsın sahaya fırlattığı anahtarı atını sürerek havada yakalıyor. Anahtarla bir başka kapı ihtiyatla açıldı. Bildiğimizden daha irice bir öküz salına salına arzı endam etti. Ortada durup etrafına bakmıyor. "Ee! Şimdi ne olacak?" der gibi bir hali var. Sakin, uslu, kendi halinde bir hayvancık…

Ellerinde kırmızı şallar, altı yedi adam sahaya çıktılar. Sallanan şallarla harekete gelen boğa, rastgele sağa sola koşuyor. Sinirleniyoruz:

- Niçin bu kadar kalabalık?

- Filmlerde bu sahneye hiç rastlamamıştık.

- İçlerinde bir tek başına karşısına çıkacak bir yiğit yok mu?

Kışkırtıcılar çekildiler. Nihayet tek başına meydana çıkan hepsinden daha şık giyinmiş bir genç şiddetle alkışlanıyor. İki rakip, boğa ve matador şimdi karşı karşıya...

Şal sallanıyor ve boğa olanca hızıyla saldırıyor. Nefes alamıyoruz. Boynuzlar tam şala değeceği sırada iki kolun yumuşak bir hareketi, ayak burunları ucunda minicik bir raks adımı... Oh! Neyse! Boğa hemen geri dönüyor.

Yavaş yavaş bozulan asabımız gibi gergin, ama, kıvrak ve zarif vücudunun çalımlı hareketleriyle matador, hayvanı tahrik ediyor. Tribünlerden alkışlar ve sevinç avazeleri yükseliyor. Bizden çıt yok. Mücadeleyi, en küçük bir teferruatını bile kaçırmadan takibe çalışıyoruz. Hayvan gittikçe artan bir hırsla hücum ediyor. Matador sinirli ama, telaş etmiyor boğayı çileden çıkartmak için bütün maharetini kullanıyor. Boruların sesi ikinci defa duyuluyor. Şimdi yine tığ gibi ince ve naif vücutlu bir diğer delikanlı sahanın ortasında, hiddetli boğanın tam karşısında. Ellerinde ucu sivri uzunca iki çubuk var. Ayak parmaklarının ucuna kalkıp, vücudunu yay gibi germiş bekliyor. Derin, tehlikeli bir sükut... Birbirlerini seyrediyorlar. Delikanlı kollarını sallayarak yerinde sıçrayarak davet ediyor. Berikinde hareket yok. Genç birdenbire koşuyor, koşuyor. Bekleyen boynuzlara bir kavis çizerek yaklaşıyor, boğa kımıldamaya, biz gözlerimizi kapamaya vakit bulamadan elindeki okları hayvanın sırtına saplayıp kaçıyor. Tehlikeli olduğu nisbette heyecanlı sahne... Derin bir nefes alıyoruz. Kışkırtıcılar yine meydanda... Bu adamlara fena halde sinirleniyoruz. Zaten şaşkına dönen, üstelik yaralanan hayvanı yormak, çileden çıkarmak için ellerinden geleni, hem de çekine korka yapıyorlar.

Boruların tiz sesi... Matador bu defa elinde bir başka şal… Mücadelenin en seri, en sert ve en tehlikeli safhasındayız. Sakin öküz, şimdi artık azgın bir boğadır. Oyunun hilesini anlamışa benziyor. Artık şala değil, onu ellerinde tutana saldırıyor.

Bu bir oyun, bir spor, bir eğlence değil. Şayet varsa tadı boğazımızda sert bir yumruk gibi düğümlenen bir ölüm raksı… Tam önümüzdeler. Boğa, boşa giden her darbesinden sonra hemen dönüp tekrar hücum ediyor. Birdenbire durup boynuz savuruyor. Şal boynuzlarına takılıyor. Matador bırakmak istemeyince tehlike büyüyor, bir darbe... Gergin ipek pantolonu boydan boya parçalanıyor.

Şalı yere düşmüştür… Hayvan üzerine geliyor… Ani olarak diz çöküyor. Tehlike bir an için geçince, usta bir balerin zarafetiyle ayağa kalkıyor. Üstelik çılgına dönen hayvana sırtını dönüp ağır ağır yürüyor, eğilip yerden şalını alıyor.

Artık boğa güreşi seyretmeye geldiğimize pişmanız.

Tribünlerde İspanyollar kıyameti koparıyor. Sahaya çiçekler atılıyor. Önümüzdeki sırada bir İngiliz oturduğu yerde soğukkanlılıkla arenadaki dehşeti filme alıyor.

Onlar seviniyor, biz sinirleniyoruz…

Matador ve boğa, iki rakip yine karşı karşıya...

Ölüm balesi kısa bir müddet daha devam ediyor. Boğa nefes nefese soluyarak, öldürücü darbeyi vurmak için saldırıyor. Bir an bir metrelik bir ara ile duruyorlar. Matador şalı sol eline alıyor. Sağ elinde boğaya doğru uzattığı uzun bir kılıç beliriyor. Bekliyor… Uzun, heyecandan boğulduğumuz saniyeler... Birdenbire bir hareket, gözle takip edilemeyen bir karışıklık oluyor. Matador boynuzlara abanıp, derhal çekiliyor…

Kılıç hayvanın ensesinden girip, göğsünden çıkmış, ucundan süzülen kan oluk gibi boşanıyor…

Hepimiz sapsarıyız...

Alkış ve ıslık seslerine kulaklarımız tıkalı, belki de hiç beklemediğimiz bu feci sahneyi dehşetle seyrediyoruz.

Matador bu defa elinde kısa bir şişle hayvanın alnının ortasında bir noktaya vuruyor. Son ve kafi darbe ile boğa bir külçe halinde yere yığılıyor…

Sahaya çiçekler, şapkalar, şallar atılıyor. Matador şapkası elinde arena etrafında koşarak halkı selamlıyor. Hepimiz ayaktayız, isyan etmişiz. Yuhalıyoruz…

Bu ara boğanın boğazı kesilip, koşumlu hayvanlara bağlanıyor. Ceset ıslıklanarak sahadan çıkarılıyor. Yerlerimize çöktük. Son derece müteessiriz, harabız. Tekrar tekrar kalkıp isyanımızı haykırıyoruz. Sahayı şöyle bir düzeltip, kanlı zemine kum serptiler. Borular çaldı, zehir gibi bir boğa daha arenaya fırladı. Aynı kaidelerle oyun tekrar edilirken bilaistisna hepimiz boğanın tarafını tutuyoruz. Onu alkışlıyor, teşçi ediyoruz. Bu mücadele de aynı feci manzara ile sona eriyor. Tahammül etmek çok güç. Birçoğumuz arenayı terk ediyor. Hala kalanlar var ama ben de bırakıp çıkıyorum.

(Hakkı Devrim / PANORAMA Dergisi / Mayıs 1954)