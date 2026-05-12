Türkler, Avrupa'dan tek tek sınır dışı ediliyor

2025 yılı Avrupa Birliği sınır yönetiminde en fazla sınır dışı edilen kişiler Türkler oldu. Eurostat verilerine göre; AB dışına gönderilen kişilerin uyruklarına bakıldığında en büyük grup 13 bin 405 kişi ile Türkiye vatandaşları

Eurostat tarafından yayımlanan göçmenlik mevzuatı uygulama raporuna göre, 2025 yılı Avrupa Birliği sınır yönetiminde hareketli bir yıl oldu.

Veriler, sınır dışı kararlarında ve geri gönderilen kişi sayısında belirgin bir artış olduğunu ortaya koyarken, AB içindeki yasa dışı varlıkların ise azaldığını gösteriyor.

2025 yılında Avrupa Birliği’nin dış sınırlarından girişine izin verilmeyen üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 7,1 oranında artarak 132 bin 600’e ulaştı. 2024 yılında bu rakam 123 bin 835 olarak kayıtlara geçmişti.

AB topraklarında yasa dışı olarak bulunduğu tespit edilen kişilerin sayısında ise ciddi bir düşüş gözlemlendi. 2024 yılında 918 bin 525 olan bu sayı, 2025'te yüzde 21,7’lik bir azalışla 719 bin 395’e geriledi.

Avrupa genelinde düzensiz göçe karşı alınan önlemlerin sertleştiği, "terk etme" emirlerine yansıdı.

2025 yılında toplam 491 bin 950 kişiye AB ülkelerini terk etme talimatı verildi (2024’e göre yüzde 5,8 artış).

Sınır dışı kararı sonrası AB üyesi olmayan bir ülkeye gönderilenlerin sayısı 135 bin 460 oldu. Bu rakam, önceki yılın 112 bin 40 kişilik seviyesine göre yüzde 20,9’luk bir yükselişi temsil ediyor.

Üçüncü ülkeye geri gönderme işlemlerinde başı çeken ülkeler ve vatandaşı geri gönderilen ülkeler şu şekilde sıralandı:

Almanya: 29.295 kişi

Fransa: 14.940 kişi

İsveç: 11.250 kişi

AB dışına gönderilen kişilerin uyruklarına bakıldığında en büyük grup 13 bin 405 kişi ile Türkiye vatandaşlarından oluştu. Türkiye'yi sırasıyla şu ülkeler izledi:

Gürcistan: 10.475 kişi

Suriye: 8.370 kişi

Arnavutluk: 8.020 kişi

