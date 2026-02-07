Alman hükümetinin Göç Raporu, ülkede nüfus yükselimindeki gerileme devam ederken, vatandaşlığa geçişlerin rekor boyutlara ulaştığını ortaya çıkardı.

Çarşamba günü kabineye sunulan ve 2024 yılına ait verileri içeren rapora göre Alman vatandaşlığına geçişler, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 2000 senesinden beri en yüksek seviyeye çıktı.

2024 senesinde Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45,9'luk artışla 292 bin 20 kişi oldu.

Alman vatandaşlığına geçişlerdeki büyük yükselişte 2024 yılında bir önceki hükümet döneminde Vatandaşlık Yasası'nda yapılan reformun etkili olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE ALMAN VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞLERDE İKİNCİ SIRADA

Alman Federal İstatistik Dairesi’nin edindiği verilere göre, 2024 yılında Türk vatandaşları, 22 bin 515 kişiyle, Alman vatandaşlığına geçen en büyük ikinci grup oldu. 2023 yılında 10 bin 735 Türk Alman vatandaşı olmuştu. Alman vatandaşlığına geçişlerde 2024 yılında birinci sırada ise 83 bin 185 kişiyle Suriyeliler yer aldı.

Alman vatandaşı olan yabancı uyrukluların sayısı artarken nüfustaki yabancıların oranı da yükseliyor. Göç Raporuna göre nüfustaki yabancı oranı 12,4 milyon kişiyle yüzde 14,8'e çıktı. Bunun, 1990 yılından bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu belirtildi.

TÜRKİYE ALMANYA'YA GÖÇTE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Ukraynalılar, 221 bin 570 bin kişiyle Almanya'ya toplam göçün yüze 13,1 oranını oluşturarak birinci sırada yer almayı devam ettirdi. İkinci sırayı 173 bin 563 kişi ve yüzde 10,2'lik oranla Romanya vatandaşları aldı. Türkiye'den ise 2024'te 88 bin 690 kişi Almanya'ya göç etti. Toplam göçün yüzde 5,2'sini oluşturan Türkler üçüncü sırada yer aldı.

Almanya'nın iltica politikalarını sertleştirmesinin etkisi, rakamlara da yansıdı. 2024 senesinde Almanya'ya ilk iltica başvurusunda bulunanların sayısı 229 bin 751 ile bir önceki yıla göre yüzde 30,2 azaldı. İltica başvurularında 76 bin 765 kişiyle Suriyeliler başı çekti. Suriyeliler toplam iltica başvurularının yüzde 33,4'ünü oluşturdu.

Afganlar 34 bin 149 kişiyle ikinci sırada yer alırken Türkiye'den Almanya'ya 29 bin 177 kişi iltica başvurusu yaptı. Türkler, toplam iltica başvurularının yüzde 12,7'sini oluşturdu.

ALMANLAR ÜLKESİNDEN GÖÇ ETMEYİ PLANLIYOR

Almanya Uyum ve Göç Araştırmaları Merkezi (DeZIM) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, ülkedeki göçmen kökenlilerin yüzde 26'sının başka bir ülkeye göç etmeyi düşündüğünü ortaya koydu. Araştırmanın, halkın tamamını kapsayan genel sonucuna göre ise, Almanya'da yaşayanların yüzde 21'i başka bir ülkeye göç etme planları yapıyor.

DeZIM'de görev yapan Sosyolog Yuliya Kosyakova, araştırma ile ilgili Die Welt gazetesine yaptığı değerlendirmede, Almanya'yı terk etme planı yapmanın ötesinde bunu hayata geçirenlerin "büyük oranda iyi eğitimli, iyi uyum sağlamış ve ekonomik anlamda başarılı göçmenler" olduğunu vurguladı.

Almanya'nın sadece sahip olduğu potansiyeli koruyabilmesi için yılda yaklaşık 400 bin göçmene ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.