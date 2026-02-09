Niğde'nin Çiftlik ilçesinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve eski muhtar olduğu öğrenilen Hamza C. (52), yolda Abdullah Gündoğdu'nun sürdüğüı araçla çarpıştı. Küçük çapta maddi hasarlı trafik kazası sonrası araçtan inen Hamza C., Abdullah Gündoğdu ile tartıştı. Tabancasını çeken Hamza C. araç ve içerisindeki 3 kişiye ateş etti. Hakan Çelik, Abdullah Gündoğdu ve ismi belirlenemeyen 3 kişi kurşunlarla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan Çelik ve Abdullah Gündoğdu hayatını kaybetti. Diğer ismi belirlenemeyen yaralının ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olay yerinden kaçan Hamza C., Aksaray'da suç aleti silahla yakalandı. Şüpheli alkol muayenesinde 0.96 promil alkollü çıktı.

'ALENEN VURDUM... PİŞMAN DEĞİLİM, ONUR DUYUYORUM'

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürülürken gazetecilerin sorularını yanıtlayan şüpheli basın mensuplarının "Neden vurdunuz?" sorusuna verdiği "Önüme geçmeye çalıştı. Benim önüme geçeni vururum. Ben muhtar Hamza. Önüme geçtiler, alenen vurdum. O yüzde vurdum. 2 kişiyi vurdum. Pişman olur muyum? Onur duyuyorum. Benim önüme geçmeyeceklerdi" ifadeleri dikkat çekti.