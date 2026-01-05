ABD yaptırımları nedeniyle uzun yıllardır ekonomik bunalım içinde olan Venezuela’da yeni dönemin nasıl olacağı merak konusu.

Maduro yönetimi bu yaptırımları delmek için çeşitli yöntemler izliyordu. Bu kapsamda Venezuela Reuters’in haberine göre Türkiye’ye 900 milyon dolar değerinde işlenmemiş altın gönderdi.

Bu gönderilen altınların karşılığı Türkiye’den Venezuela’ya hububat ve nişasta ihracatı yapıldı. Bu şekilde günümüze kadar gelindi.



Buna bir örnek vermek gerekirse Venezuela’ya 2018 yılında hububat ihracatı 29 milyon 131 bin dolarken, 2022 yılında 126 milyon 693 bin dolara çıkmıştı.

2019 yılından sonra Türkiye’nin Venezuela’ya yönelik hububat, un ve nişasta ihracatına ilişkin veriler şöyle:





Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi aratarak devam eden ihracat 2025 yılında bıçak gibi kesilip, 18 milyon dolarda kaldı.

ALTINLAR NEREDE İŞLENİYOR?

Türkiye- Venezuela ilişkileri yakınlaşırken Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 14 Ocak 2019'da Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyareti sırasında Çorum'da bulunan Ahlatçı Holding’e ait altın rafinerisinde incelemelerde bulundu. Venezuela’nın işlenmemiş altınlarının bu rafineride işlendiği iddia edilmişti.

Venezuela dünyadaki en önemli altın rezervlerine sahip ülkelerin başında geliyor. 2022 yılında

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ile ülkenin güneyindeki sahalardan altın çıkarmaya yönelik anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Türkiye'nin yatırımı ile altın madenciliği faaliyetlerinin süreceğini söyleyen Maduro, bölgedeki sahaları geliştireceklerini, "doğaya saygılı ve üretken bir örnek" oluşturacaklarını söyledi. Ancak bu faaliyetlerin kapsamı ve hangi kuruluşlar tarafından yürütüleceğine dair detay vermedi.



