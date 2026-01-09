Son olarak 2002 Dünya Kupası'na katılan Türkiye'de herkes A Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na katılması için büyük bir beklenti içerisinde.
Türkiye’yi bekleyen Dünya Kupası sürprizleri: Türk halkı ne yapacak?
Hepimiz Dünya Kupası hayalleri kuruyoruz ancak bizleri bekleyen başka sürprizler de var.
DÜNYA KUPASI YOLU
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak.
Bu turu geçmemiz halinde, finalde Slovakya ile Kosova arasındaki maçı kazanan takım ile Dünya Kupası bileti için mücadele edecekler. Bu turu da geçersek Dünya Kupası’na kalacağız. Fakat Türk halkını bekleyen başka durumlar da var.
DÜNYA KUPASI GRUBU
Milli Takımız, elemeleri geçerse D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek.
Spor karşılaşmalarını izlemek artık dünya genelinde maliyetli hale geldi. Türkiye’de de bu durum mevcut.
2026 Dünya Kupası’nın ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek olması büyük ilgi yaratırken, yüksek bilet ve konaklama fiyatları futbolseverler için ciddi bir engel yaratıyor.
FIFA’nın satışa sunduğu biletlerde açılış maçları bin 728 dolardan (yaklaşık 75 bin lira) başlarken, grup maçları 265–700 dolar (yaklaşık 11 bin 400 lira 30 bin lira) aralığında, final maçı ise 8 bin 680 dolara (yaklaşık 373 bin lira) kadar çıkıyor. VIP biletlerde fiyatlar 50 bin doları (2 milyon 150 bin lira) buluyor.
OTELLERİN YÜKSEK MALİYETİ
Ev sahibi ülkelerde konaklama fiyatları hızla yükselirken, MeksikA’da bazı otellerde artış oranı yüzde 2 bin 300’e kadar çıktı. Bu yüksek maliyetler, özellikle Avrupalı taraftarların turnuvalara olan ilgisini azaltıyor.
Football Benchmark verilerine göre Avrupa’nın en zengin 20 kulübü, bilet fiyatlarına her yıl düzenli zam yapıyor. VIP koltuklar ve localar ise artık ulaşılması güç seviyelere çıktı. Premier Lig’de 1992’de 13,5 sterlin olan ortalama bilet fiyatı bugün 90 sterline yükselirken, artan kombine ücretleri de taraftarlar üzerindeki yükü ağırlaştırıyor.
MİLLİ TAKIM MAÇLARININ BİLET FİYATLARI
13 Haziran tarihinde Vancouver'da oynanacak Avustralya karşılaşmasının 9 Ocak 2026 dolar kuru itibarıyla bilet fiyatları:
1. kategori: 450 dolar (19 bin 350 lira) | 2. kategori: 380 dolar (16 bin 340 lira) | 3. kategori: 140 dolar (6 bin 20 lira)
PARAGUAY MAÇI
19 Haziran'da San Francisco'da oynanacak olan Paraguay maçının 9 Ocak 2026 dolar kuru itibarıyla bilet fiyatları:
1. kategori: 450 dolar (19 bin 350 lira) | 2. kategori: 380 dolar (16 bin 340 lira) | 3. kategori: 140 dolar (6 bin 20 lira)
ABD MAÇI
25 Haziran'da Los Angeles'ta oynanacak olan ABD maçının 9 Ocak 2026 dolar kuru itibarıyla bilet fiyatları:
1. kategori: 910 dolar (39 bin 130 lira) | 2. kategori: 750 dolar (32 bin 250 lira) | 3. kategori: 340 dolar (14 bin 620 lira)