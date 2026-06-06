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Türkiye'nin uygun maliyetli dış finansman bulma çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü temaslar sonucunda, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi"ni onayladı.

Anlaşma kapsamında, Bakanlık garantörlüğünde İller Bankası'na 191,5 milyon avro tutarında finansman sağlanacak.

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Doğrudan yerel yönetimlerin altyapı ihtiyaçlarına odaklanan projenin temel amaçları şunlar:

Belediyelerin sürdürülebilir kent içi ulaşım ağları kurması, içme suyu şebekelerinin yenilenmesi ve atık su arıtma tesislerine yönelik fiziksel yatırımlarının desteklenmesi. Fiziksel yatırımların yanı sıra, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede teknik ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi.

DIŞ FİNANSMANDA 4,5 MİLYAR DOLAR BARAJI AŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sağlanan yeni kaynağa ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2026 yılı içerisinde Türkiye'ye getirilen uygun koşullu dış finansman toplamının 4,5 milyar dolara ulaştığını vurguladı.

Bakan Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarının yerel yansımalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü bir şekilde devam edecektir."