Suudi Arabistan, Türkiye ile bölgesel bağlantıyı güçlendirecek demir yolu projesinde önemli bir eşiğe yaklaşıyor. Projeye ilişkin fizibilite çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

“ÇALIŞMALAR YIL SONUNA KADAR BİTECEK”

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, yaptığı açıklamada Türkiye’yi Ürdün ve Suriye üzerinden bağlayacak demir yolu hattı için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Casir, ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.



“MODERN HİCAZ DEMİR YOLU” PLANI

Abdulkadir Uraloğlu da daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü kapsayan “modern Hicaz Demir Yolu” projesinin hayata geçirilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Projenin ilerleyen aşamalarda Suudi Arabistan ve Umman’a kadar uzatılması hedefleniyor.

AVRUPA VE ORTA ASYA’YA YENİ TİCARET HATTI

Planlanan demir yolu hattı ile:

Ürdün’den çıkan yüklerin Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaşması

Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya’ya taşınması

amaçlanıyor.

Bu sayede Kızıldeniz ile Akdeniz ve Avrupa arasında yeni bir lojistik koridor oluşturulması hedefleniyor.

BÖLGESEL TİCARETTE YENİ DÖNEM

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Orta Doğu ile Avrupa arasında daha hızlı ve entegre bir taşımacılık ağı kurulması öngörülüyor. Uzmanlara göre bu hat, hem ticaret hacmini artırabilir hem de bölgesel lojistik dengeleri değiştirebilir.