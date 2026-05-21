Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye KKTC üzerinden skandal tavrı devam ediyor. Türkiye’yi Kıbırs’ta ‘işgalci’ olarak gören Avrupa ülkeleri bir kez daha Türk askerlerinin bölgeden çekilmesini istedi.

Avrupa Parlamentosu aldığı son tavsiye kararında iki devletli çözüm için müzakerelerin sürmesini ve Türk askerlerinin bölgeden çekilmesini istedi.

Kararda Kıbrıs’taki Türk varlığı ve KKTC yok sayılarak ‘Kıbrıs Cumhuriyet’ ifadesi kullanıldı. Kararda, adadaki Türk askerlerin varlığının uluslararası hukukun ve temel insan haklarının ihlal edilmesi olduğu iddia edildi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Strazburg’da yaptığı oturumda Kıbrıs’a ilişkin bir tavsiye kararını kabul etti. Kararda, Türk askerinin Kıbrıs’tan çekilmesi ve Kıbrıs sorununun iki bölgeli, iki toplumlu federasyon temelinde çözümü için müzakerelerin yeniden başlatılması istendi.

Tavsiye kararı, 369 kabul, 160 ret ve 112 çekimser oyla kabul edildi. Kararda, Avrupa kurumlarına; Birleşmiş Milletler Şartı doğrultusunda tüm devletlerin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine bağlılıklarını yeniden teyit etme çağrısı yapıldı.

Kararın, BM Genel Kurulu öncesinde Kıbrıs dosyasına ilişkin AB kurumlarının pozisyonunu güçlendirmeyi amaçladığı değerlendiriliyor.