Türkiye, Bangladeş ile gerçekleşen hükümetler arası (G2G) anlaşma kapsamında Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateynini modernize edecek.
Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti
Türkiye, Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateyninin modernizasyonu için 55 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.Derleyen: Baran Yalçın
BD Military tarafından yapılan habere göre, Bangladeş, bu modernizasyonu kara, hava ve deniz alanında uygulamaya soktuğu 2030 Hedefi’nin bir parçası olarak görüyor.
Modernizasyon işleminin Türkiye’de yapılması beklenirken, Türkiye’nin yapacağı bu işlem, deniz güvenliğini güçlendirme, deniz muharebe kabiliyetini artırma ve Bengal Körfezi ile Hint Okyanusu’ndaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.
Geminin Türk savunma sanayii şirketleri tarafından modernizasyonu ve ardından test aşamalarının da Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Modernizasyon kısmında geminin hangi kısımlarının modernize edileceği, program kapsamında hangi şirketlerin yer alacağı ya da programın hedef bitiş tarihine dair bir bilgi ise duyurulmadı.
Fakat gemiye Türk savunma sanayii üretimi silah, sensör ve elektronik harp sistemlerinin entegre edileceği iddia ediliyor.
Geçtiğimiz Ocak ayında BD Military tarafından gerçekleştirilen haberde Bangladeş’in Türkiye’den 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik edeceği öne sürülmüştü. Bu gelişme, TUSAŞ Uçuş Testleri Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026 tarihinde Dakka Kışlası’nda Korgeneral SM Kamrul Hassan’ı nezaket ziyaretinde bulunmasından sonra paylaşılmıştı.