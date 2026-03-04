Yeniçağ Gazetesi
Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Türkiye, Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateyninin modernizasyonu için 55 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Türkiye, Bangladeş ile gerçekleşen hükümetler arası (G2G) anlaşma kapsamında Bangladeş Donanması’na ait Halid bin Velid fırkateynini modernize edecek.

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

BD Military tarafından yapılan habere göre, Bangladeş, bu modernizasyonu kara, hava ve deniz alanında uygulamaya soktuğu 2030 Hedefi’nin bir parçası olarak görüyor.

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Modernizasyon işleminin Türkiye’de yapılması beklenirken, Türkiye’nin yapacağı bu işlem, deniz güvenliğini güçlendirme, deniz muharebe kabiliyetini artırma ve Bengal Körfezi ile Hint Okyanusu’ndaki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Geminin Türk savunma sanayii şirketleri tarafından modernizasyonu ve ardından test aşamalarının da Türkiye’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Modernizasyon kısmında geminin hangi kısımlarının modernize edileceği, program kapsamında hangi şirketlerin yer alacağı ya da programın hedef bitiş tarihine dair bir bilgi ise duyurulmadı.

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Fakat gemiye Türk savunma sanayii üretimi silah, sensör ve elektronik harp sistemlerinin entegre edileceği iddia ediliyor.

Türkiye'ye savaş gemisi modernize ettirecekler: Bir ülke harekete geçti

Geçtiğimiz Ocak ayında BD Military tarafından gerçekleştirilen haberde Bangladeş’in Türkiye’den 6 adet T129 ATAK helikopteri tedarik edeceği öne sürülmüştü. Bu gelişme, TUSAŞ Uçuş Testleri Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026 tarihinde Dakka Kışlası’nda Korgeneral SM Kamrul Hassan’ı nezaket ziyaretinde bulunmasından sonra paylaşılmıştı.

