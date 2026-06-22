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Kaynak: AA

Türkiye, kruvaziyer turizmindeki yükselişini sürdürürken, yılın ilk beş ayında hem gemi hem de yolcu trafiğinde artış yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, ocak-mayıs döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 324'e yükseldiğini bildirdi.

Aynı dönemde kruvaziyer yolcu sayısının da yüzde 3,9 artışla 455 bin 580'e ulaştığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde cazibesini artırmaya devam ettiğini vurguladı.

Mayıs ayında 257 binin üzerinde kruvaziyer yolcusu ağırlandı

Mayıs ayı verilerine göre ise Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,2 artış göstererek 169'a çıktı. Kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 10,8'lik yükselişle 257 bin 897 olarak gerçekleşti.

Bakan Uraloğlu, özellikle İstanbul ve Ege Bölgesi limanlarının kruvaziyer turizmindeki güçlü performansına dikkat çekti.

KUŞADASI ZİRVEDE YER ALDI

Mayıs ayında en fazla kruvaziyer trafiği Kuşadası Limanı'nda yaşandı. Limana 75 kruvaziyer gemi yanaşırken, toplam 127 bin 670 yolcu ağırlandı.

İstanbul limanları ise 31 gemi ve 59 bin 176 yolcuyla ikinci sırada yer aldı. Bodrum Limanı'na 11 kruvaziyer gemiyle 10 bin 889 yolcu gelirken, diğer limanlarda ise 52 gemiyle 60 bin 162 yolcu kaydedildi.

İLK 5 AYIN LİDERİ YİNE KUŞADASI OLDU

Ocak-mayıs döneminde de Kuşadası Limanı kruvaziyer turizminin merkezi olmayı sürdürdü. İlk beş ayda limana toplam 129 kruvaziyer gemi uğrak yaptı.

Kuşadası'nı 66 gemiyle İstanbul limanları, 26 gemiyle ise İzmir Alsancak Limanı takip etti.

Yolcu sayısında da liderliği elinde bulunduran Kuşadası Limanı, 189 bin 141 kruvaziyer yolcu ağırladı. İstanbul limanları 115 bin 323 yolcuya ev sahipliği yaparken, İzmir Alsancak Limanı 51 bin 202 yolcuya hizmet verdi. Diğer limanlarda ise toplam 99 bin 914 kruvaziyer yolcu ağırlandı.

KRUVAZİYER TURİZMİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR

Sektör temsilcileri, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte kruvaziyer trafiğinin önümüzdeki aylarda daha da artmasını bekliyor. Özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve İzmir limanlarının Akdeniz ve Ege rotalarında önemli duraklar arasında yer alması, Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki konumunu güçlendiriyor.