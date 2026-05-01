TURİZMDE JEOPOLİTİK FREN: SEZON BELİRSİZLİKLE BAŞLADI

Türkiye turizm sektörü, 2025 yılındaki başarıların ardından 2026 sezonuna oldukça temkinli bir giriş yapıyor. Reuters’ta yayınlanan analizlere göre bölgede tırmanan İran kaynaklı savaş riski, turizm rotalarında "güvenlik" endişelerini en üst seviyeye taşırken, yaz sezonu için beklenen talep görünürlüğü son yılların en zayıf düzeyine geriledi. Sektör temsilcileri, özellikle Orta Doğu’daki bu istikrarsızlığın rezervasyon akışında büyük bir dalgalanma yarattığını belirtiyor.

İSTATİSTİKLERDEKİ ARTIŞ SAVAŞ GÖLGESİNDE KALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Mart ayı verilerine göre, yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 5 artışla 2,46 milyona ulaşsa da, bu rakamların savaşın tam etkisini henüz yansıtmadığı ifade ediliyor. 2026'nın ilk çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 4,2 artışla 9,9 milyar dolara yükselmiş olsa da, sektörün ana lokomotifi olan ikinci ve üçüncü çeyrek verilerinde ciddi bir kırılma yaşanmasından endişe ediliyor.

OTELLERDE "NAKİT AKIŞI" İNDİRİMİ: FİYATLAR YÜZDE 25 DÜŞTÜ

Rezervasyonlardaki ani düşüşe karşı turizm tesisleri radikal kararlar almaya başladı. Talebi yeniden canlandırmak ve operasyonel maliyetleri karşılayabilmek adına pek çok tesis fiyatlarda yüzde 20 ila 25 oranında indirime gitti. Hatta bazı otellerin nakit akışı sağlayabilmek için "maliyetinin altında" satış yapmak zorunda kaldığı bildiriliyor. Mart ayı başında yarı yarıya düşen rezervasyonlar, bu agresif fiyat indirimleri sayesinde son haftalarda sınırlı bir toparlanma gösterdi.

AVRUPA PAZARINDA KAN KAYBI: ALMANYA’DAN GERİLEME SİNYALİ

Türkiye’nin en güçlü olduğu kaynak pazarlarda da zayıflama sinyalleri geliyor. Özellikle Almanca konuşulan ülkelerden (Almanya, Avusturya, İsviçre) gelen rezervasyonlarda yüzde 5’lik bir gerileme kaydedilmesi, Avrupa pazarındaki kırılganlığı gözler önüne seriyor.

68 MİLYAR DOLARLIK HEDEFTE "CARİ AÇIK" RİSKİ

2025 yılında elde edilen 65,2 milyar dolarlık rekorun ardından 2026 için belirlenen 68 milyar dolarlık gelir hedefi, mevcut koşullar altında aşağı yönlü revizyon riski taşıyor. Turizm gelirlerinde yaşanabilecek olası bir düşüşün, artan enerji ithalat maliyetleriyle birleşmesi durumunda Türkiye’nin cari dengesi üzerinde ek bir yük oluşturabileceği uyarısı yapılıyor. Sektörün bu süreci atlatabilmesi için "pazar çeşitlendirmesi" ve "esnek fiyatlama" stratejilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor.