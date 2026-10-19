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Kaynak: İHA

Kayseri Havalimanı'nda gerçekleştirilen gümrük denetimlerinde dikkat çeken bir kaçakçılık girişimi ortaya çıkarıldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan binlerce canlı sülük, gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolüne takıldı.

17,5 KİLOGRAM CANLI SÜLÜK ELE GEÇİRİLDİ

Havalimanında yapılan kontroller sırasında toplam ağırlığı 17,5 kilogramı bulan yaklaşık 25 bin canlı sülük tespit edildi. Kaçak yollarla ülkeye sokulmak istendiği belirlenen sülüklere ekipler tarafından el konuldu.

İNCELEMENİN ARDINDAN İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen sülükler, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenen sülükler hakkında 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. El konulan 25 bin canlı sülük, işlemlerin ardından imha edildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü bildirildi.