Türkiye’ye geliyor: 500 kilometre menzilli yeni Megane’ın fiyatı belli oldu

İKİ DONANIM SEÇENEĞİ SUNULACAK

Model ailesi Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki donanım seviyesine indirildi. Üst pakette 20 inç jantlar, masaj özellikli elektrikli koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi gibi donanımlar bulunuyor.