YENİ MEGANE E-TECH İÇİN GERİ SAYIM
Renault, elektrikli Megane E-Tech’i kapsamlı bir güncellemeden geçirdi. Avrupa fiyatı açıklanan yeni modelin 2026’nın son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.
Türkiye’ye geliyor: 500 kilometre menzilli yeni Megane’ın fiyatı belli oldu
Yılın son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkması beklenen yenilenmiş Renault Megane E-Tech’in Avrupa fiyatları açıklandı. Yeni bataryasıyla menzil ve şarj tarafında önemli değişikliklere kavuşan otomobil, tasarımından teknolojisine kadar birçok yenilikle geliyor.Kaynak: Diğer
YENİ MEGANE E-TECH İÇİN GERİ SAYIM
MENZİLİ 500 KİLOMETREYİ AŞIYOR
Otomobilde 67 kWh kapasiteli yeni LFP batarya bulunuyor. WLTP ölçümlerine göre araç, tek şarjla 501 kilometreye kadar menzil sunabiliyor.
24 DAKİKADA YÜZDE 80
Yeni bataryayla birlikte DC hızlı şarj performansı da yüzde 25 artırıldı. Bataryanın yüzde 15’ten yüzde 80 doluluğa ulaşması 24 dakika sürüyor.
TASARIMI DA DEĞİŞTİ
Megane E-Tech’in ön bölümünde önemli değişikliklere gidildi. Elmas desenli gündüz farları, yenilenen tampon ve farklı konuma taşınan Renault logosu aracın yeni yüzünü oluşturuyor.
KABİNDE İKİ BÜYÜK EKRAN
İç mekânda 12,3 inç dijital gösterge paneline 12 inç dikey multimedya ekranı eşlik ediyor. OpenR link sistemine ilerleyen dönemde Gemini yapay zekâ asistanının da entegre edilmesi planlanıyor.
İKİ DONANIM SEÇENEĞİ SUNULACAK
Model ailesi Techno ve Esprit Alpine olmak üzere iki donanım seviyesine indirildi. Üst pakette 20 inç jantlar, masaj özellikli elektrikli koltuklar ve Harman Kardon ses sistemi gibi donanımlar bulunuyor.
AVRUPA FİYATI BELLİ OLDU
Yeni Megane E-Tech’in Techno versiyonu 34 bin 990 eurodan, Esprit Alpine versiyonu ise 37 bin 990 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Türkiye fiyatının ise aracın satışa sunulmasına yakın açıklanması bekleniyor.