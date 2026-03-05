Gazeteci Ardan Zentürk, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasını, İran’ın da karşılık vermesiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Zentürk, Türkiye hava sahasına giren mühimmat ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Zentürk, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırmasından sonra başlayan çatışmaların 5. gününde her geçen gün bu coğrafyada yaşayan uluslar ve devletler açısından büyük bir kriz riski doğurduğunu söyledi.

"OLMAYACAK DEDİĞİMİZ ŞEYİN OLABİLECEĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

“Olmayacak dediğimiz şeyin olabileceği bir dönemden geçiyoruz” diyen Zentürk, Hatay’a düşen mühimmat ile ilgili, “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır Tüm taraflara çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durmaları uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz” dedi.

"FÜZE TÜRKİYE'YE DÜŞSEYDİ BAŞKA BİR ŞEY KONUŞUYORDUK"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinden bahseden Zentürk, “İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtti. Doğrudur. Güzel. Çünkü mazallah o füze buralara düşseydi ve İran füzesi olsaydı. Hay hele mazallah ölü ve yaralılara neden olsaydı. Bugün başka bir şey konuşuyorduk biraz. Bu sırada ben başka bir şey konuşuyordum. O şeyi de konuşmak istemiyoruz zaten. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Fidan Arakçi ile telefonda görüşmüş ve yayılmasını önleyeceğini söylemiş ve gördüğümüz kadarıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

"ÜÇ SENARYO VAR"

“Önümde benim gördüğüm kadarıyla üç senaryo var” diyen Zentürk, "Birinci senaryo, Arakçi, Fidan'a ne dedi bilmiyorum. Daha önce Kıbrıs'taki Rum yönetiminin topraklarındaki İngiliz Amerikan varlığına tepki gösteren İran devrim muhafızlarından bir danışman dün birkaç balistik füzeyle Kıbrıs'ı hedef alacaklarını söylemişti. Bu bir senaryonun birinci maddesi. Yani gelirken yön değiştirdi veyahut yanlış bir sinyal mi aldı onu bilemiyoruz. Bunun üzerinde durulması gerekir. Yani atıldı Kıbrıs'a doğru gidiyordu. Doğu Akdeniz zaten bekliyor. Angaje olmuş vaziyette. O Türkiye'ye de yöneldi. Hemen vurdular. Bu güzel yani. Bu birinci madde. İki, Adana'nın merkezindeki İncirlik'e dönük bir saldırının çok riskli olacağını herhalde İranlıların düşünmesi gerekir. Gerçi bu bölgedeki bütün Amerikan üslerine ateş açtılar ama Türkiye'nin pozisyonu bir NATO ülkesi olarak çok farklı. Körfez ülkeleriyle karşılaştırılacak bir durum değil. Ayrıca İncirlik bize ait bir askeri üstür. İstediğimiz zaman kapatırız, istediğimiz zaman açarız. Orada Amerikalıları biz barındırıyoruz. Böyle de bir durum var. Diğer saldırıya uğrayan bütün o Körfez'deki Amerikan üsleri egemen Amerikan üsleridir. Bizimki öyle değildir. İncirlik'te egemen biziz. O yüzden iki komutan var. Biz misafir ediyoruz” dedi.

'S-400’LERİMİZ NEREDE?'

Rusya’dan aldığımız S-400’lere değinen Zentürk, “Burada önemli olan S-400'lerimiz nerede? S-400'ümüz nerede? Biz ona bayağı bir para verdik. Aldık. Ekibimiz var. Sayın Yaşar Güler dedi ki ya biz bir şey aldıktan sonra niye depoya kaldıralım? O gerekli yerde gerekli şekilde devreye girecektir. Şimdi Hatay Dörtyol bağlantılı bir hikaye. Olayın İncirlik Ceyhan etrafında döndüğünü gösteriyor. O zaman S-400 nerede diye merak etmek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim en doğal hakkım. Elimizde çok güçlü bir hava savunma sistemi var. Bu sefer NATO yakalamış, angaje olmuş, onu düşürmüş. Yarın bir gün belki NATO'nun angajı olmadığı bir durumla karşılaşabiliriz ve ben de orduma güveniyorum. Her zaman uyanık olarak şu anda takip ettiklerine de inanıyorum ve bu çerçevede Türk milleti daha net bilgilere de ihtiyaç duyuyor. Bunu da Ankara'ya söylemiş olalım. NATO kınadı. Anadolu Ajansı'na yazılı açıklama yapmış. NATO sözcüsü NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrımı gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizmiş. Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür. İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz demiş” sözlerini sarf etti.