Verilere göre Türkiye, 2026’nın ilk iki ayında 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekerken, Şubat ayı özelinde Körfez ve Asya ülkelerinin atağı dikkat çekti.
Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler açıklandı
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanarak "Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni"ni yayımladı. Türkiye, 2026’nın ilk iki ayında 1,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti. İşte Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler...Derleyen: Dilek Taşdemir
ŞUBAT AYINDA 780 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ
Yılın ikinci ayında Türkiye'ye toplam 780 milyon dolarlık Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) girişi gerçekleşti.
Bu girişin kompozisyonu şu şekilde oluştu:
Yatırım Sermayesi: 370 milyon dolar
Borçlanma Araçları: 513 milyon dolar
Gayrimenkul Satışı: 230 milyon dolar(Not: 333 milyon dolarlık yatırım tasfiyesi aşağı yönlü etki yaratmıştır.)
Sektörel Dağılım: Bilgi ve İletişim ÖndeŞubat ayında yatırımcıların rotası teknoloji ve ticaret odaklı oldu.
Yatırım sermayesi girişlerinde öne çıkan sektörler şöyle sıralandı:
Bilgi ve İletişim: %18 pay (65 milyon dolar)
Finans ve Sigorta: %17 pay
Toptan ve Perakende Ticaret: %14 pay
Yılın ilk iki aylık toplamında ise elektronik imalatı (143 milyon dolar) en çok ilgi gören alanlardan biri olmayı sürdürdü.
Almanya Lider, BAE ve Singapur Takipte...
Tarihsel olarak (2003-2025) Türkiye'deki yatırımların %59'unu göğüsleyen Avrupa Birliği ülkelerinin payı, Şubat 2026'da %35 seviyesinde gerçekleşti.
İşte sırasıyla Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülkeler...