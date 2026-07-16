Kaynak: Haber Merkezi / AA

Macaristan’ın eski Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı paylaşımda "Görüşmek üzere!" notuyla Türkiye’den ayrıldı.

Haziran 2026’da ayrılışının sonuna yaklaşırken açıklamalarda bulunan Matis, ülkede geçirdiği uzun yıllara atıfta bulunarak, "Türkiye’de bırakacağımız şey, gönlümüzün bir parçasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Görev süresini tamamlayan diplomat, geride bıraktığı anıları ve iki ülke arasındaki bağları, geçmişte Macaristan Büyükelçiliği olarak hizmet veren tarihi binada haziran ayında değerlendirmişti. Günümüzde bir kafe zinciri bünyesinde işletilen söz konusu yapının 1997 yılına dek ülkelerinin büyükelçilik binası olarak kullanıldığını belirten Matis, binanın son derece köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekmişti.

Kızılay yakınlarındaki bu yapının, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin zamanla derinleşip büyümesi sonucunda yetersiz kaldığını aktaran eski Büyükelçi, döneme ait tarihi fotoğrafların binanın girişinde sergilenmeye devam ettiğini söylemişti. Matis ayrıca, binanın diplomatik hizmet verdiği yıllarda alt katının kabul alanı, birinci katının çalışan ofisleri olduğunu ve en küçük odanın ise büyükelçiye ayrıldığını anlattı.

Büyükelçilik makamına atanmadan önce de Türkiye'de farklı görevlerde bulunduğunu ve toplamda 13,5 seneyi burada geçirdiğini anımsatan Matis, ailesinin bu süreçte büyüdüğünü ifade etti. İki oğlundan birinin Ankara'da dünyaya geldiğini belirten Matis, Türk başkentinin yaşamlarında daima özel bir yere sahip olacağını dile getirdi.

Yaklaşık 7,5 yıl boyunca Ankara'nın Çankaya ve Ayrancı semtlerinde yerel kültürle bütünleştiklerini kaydeden eski Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı:

"7,5 sene içinde Ankara'nın Çankaya ve Ayrancı bölgelerindeki insanlarla, kültürle iç içe olmaya çalıştık. Bizim de her sabah simit almaya gittiğimiz yer belli, alışveriş yaptığımız yer belli, bundan dolayı gerçek bir Ankaralı olmaya çalıştık."

Türkiye'yi hem görev icabı hem de kişisel olarak yoğun bir şekilde keşfettiğini bildiren Matis, ülkeye olan sevgisini şu sözlerle özetledi:

"Belki bir Türk'ten daha fazla gezmiş olabilirim, bilemiyorum ama 81 ilden 7'sine gidemedim. Türkiye'nin 74 ilini gezdim. Bu illere sadece iş amaçlı değil şahsi arabamla, ailemle son 7 sene içinde gittim. Kars'tan Datça'ya kadar gittik. Güneydoğu'da 1-2 tane eksiğimiz var ama Edirne'den Mardin'e kadar gittiğimizi söyleyebilirim. Karadeniz olsun, Akdeniz olsun, her yere gittik."

Türkiye'nin doğal zenginlikleri ile UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tüm noktaları görmeye gayret ettiğini vurgulayan Viktor Matis, "Gerçekten harika bir ülkeniz var, bu yabancı diplomatlar için çok ciddi bir fırsat." ifadelerini de kullanmıştı.