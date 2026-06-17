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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak kadrosunda geçiren Elmas'ın bonservisini almak istemiyor.

Leipzig ile yapılan anlaşmadaki 17 milyon Euro'luk satın alma bedelinin yüksek bulunması nedeniyle oyuncunun Alman ekibine geri dönmesi bekleniyor.

SPALETTI YENİDEN ELMAS'I İSTİYOR

Sky Sport'un haberine göre; Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Eljif Elmas'ın transfer edilmesini isteyen isimlerin başında geliyor.

Spalletti'nin Napoli'deki şampiyonluk sezonunda birlikte çalıştığı 25 yaşındaki futbolcunun çok yönlü yapısını beğendiği ve transfer için yönetime olumlu rapor verdiği belirtildi.

SERIE A'DA KALABİLİR

Elmas'a Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği ifade edilirken, oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etme ihtimali de güçlenmiş durumda.

Haberde ayrıca Fenerbahçe ve Aston Villa'nın da Makedon yıldızı yakından takip ettiği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan Eljif Elmas, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye'ye dönmeye açık kapı bırakmıştı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu, Süper Lig'e dönüş ihtimaliyle ilgili gelen sorulara olumlu yaklaşırken, bu açıklamalar transfer söylentilerini daha da güçlendirmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

1999 doğumlu orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. Elmas, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.