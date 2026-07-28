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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta orta saha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah beyazlıların gündemine bu kez Süper Lig'in Fenerbahçe formasıyla yakından tanıdığı Eljif Elmas geldi.

ELJİF ELMAS BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Sport Mediaset'in haberine göre; Beşiktaş, RB Leipzig forması giyen Eljif Elmas'ı transfer listesine aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda orta sahaya iki takviye daha yapmayı planlayan siyah beyazlıların, Kuzey Makedonyalı futbolcu için girişimlere başladığı iddia edildi.

RB LEIPZIG 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Geride kalan sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Eljif Elmas'ın satın alma opsiyonu İtalyan ekibi tarafından kullanılmadı.

İki yıl daha RB Leipzig ile sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun Alman kulübünün yeni sezon planlamasında yer almadığı ve yaklaşık 10 milyon Euro bonservis bedeli talep edildiği öne sürüldü.

JUVENTUS DA DEVREDE

Haberde Eljif Elmas'a yalnızca Beşiktaş'ın değil, Juventus'un da ilgi gösterdiği belirtildi.

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin, Napoli'de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisiyle yeniden çalışmayı istediği ve transfer için girişimlerde bulunduğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE PARLADI

Eljif Elmas, 2017 ile 2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giydi.

Sarı lacivertli takımda 47 resmi maça çıkan Kuzey Makedonyalı orta saha, 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladıktan sonra yaklaşık 17,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olmuştu.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ VERMİŞTİ

Eljif Elmas, A Milli Takım'ın Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada ileride İstanbul'da yaşamak istediğini ve yeniden Türkiye'de futbol oynayabileceğini ifade etmişti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2025-2026 sezonunda Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkan Eljif Elmas, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

26 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.