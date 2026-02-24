Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400’ler, dünya gündeminde tartışma konusu olmuştu. Türkiye, Rusya’dan S-400 aldığı için F-35 programından çıkarılmıştı.
Türkiye'ye dikkat çeken S-400 uyarısı: Bu büyük bir yanlış olur
Türkiye'nin ABD ile müzakere amacıyla S-400'leri yurtdışındaki bir başka üssüne taşıyacağı yönündeki iddialar sonrası stratejist Fazıl Altay'dan önemli bir uyarı geldi.
S-400’lerin akıbeti hala merak edilirken, Rusya Araştırmaları Enstitüsü, "Askeri kaynaklara göre Türkiye, S-400'leri yurt dışındaki kendi üslerinden birisine yerleştirebilir" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Yapılan paylaşım, Türkiye gündemine oturdu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan askeri stratejist Fazıl Altay, "Türkiye satın aldığı S-400 bataryasındaki 350 km menzili 40N6 füze ile erken ihbar, AWACS, tanker ve SOJ uçaklarını 350 kilometreden düşürecek kabiliyettedir.
‘S-400’LER TSK’YA TESLİM EDİLMEMİŞTİR’
SİPER daha modern mimaride (AESA GaN radar, işlemci yönü ile) olmasına rağmen henüz 150km menzildedir. Block2 250km menzilde olması beklenmektedir. Testleri devam etmektedir. TSK'ya teslim edilmemiştir.
‘STRATEJİK BİR YANLIŞ OLUR’
S-400'ün SİPER 300km'ye ulaşmadan TSK'dan ayrılması STRATEJİK bir yanlış olur. Buna rağmen değerlendirelim. TSK'da S-400 olmaz ise ne yapabiliriz?
F-4E ve Akıncı kolda F-4E'den SİPER-2 Atımla AWACS vurabilir olmalıyız. 40000 feette F-4E'den atımla menzili 300km üzerine çıkarabilir. E-7 HİK ile SİPER-2'nin güdümü AWACS'a yapabiliriz.
Sadece Akıncı'dan SİPER-1'e atım imkanları sağlanmalıdır. Bu bize 200km civarı Akıncı'dan AWACS vurma imkanı getirirken, Akıncı'yı hedef yapacak ve büyük olasılıkla Meteor tipi füzeler ile Akıncı düşürülecektir. AWACS vurma imkanımızı kaybetmemeliyiz" sözlerini sarf etti.