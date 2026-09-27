Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. 50 günlük aranın ardından TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlayacak.
Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor
Türkiye'de 9 yıldır faaliyet gösteremeyen ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan platform için yeni dönem gündemde. TBMM'de görüşülecek düzenlemenin yasalaşması halinde platformun yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yasama döneminde Meclis'in gündemine gelecek düzenlemelerden biri, Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteremeyen bir platform açısından da büyük önem taşıyor.
TEKLİF YENİ YASAMA DÖNEMİNDE GÖRÜŞÜLECEK
AK Parti milletvekillerinin imzasıyla 11 Ağustos'ta TBMM Başkanlığına sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, yeni yasama döneminde komisyonda ele alınacak.
Halen komisyonda bulunan teklif, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin yeni kurallar getiriyor.
BAKANLIKTAN İZİN BELGESİ ALMALARI GEREKECEK
Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak.
Düzenlemeyle söz konusu platformların Türkiye'deki faaliyetlerinin hukuki zemine kavuşturulması ve hangi koşullar altında hizmet verebileceklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.
Airbnb, TravelGo ve benzeri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen konaklama faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.
Teklifin yasalaşması halinde gerekli izin belgesini alan platformların Türkiye'de faaliyet göstermesinin önü açılacak.
9 YILLIK BEKLEYİŞ SONA EREBİLİR
Düzenlemenin yakından ilgilendirdiği platformlardan biri ise Booking.
Booking uygulamasına 9 yıldır Türkiye'den erişim sağlanamıyordu. Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Booking'in gerekli izin belgesini alması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.
MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR
TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te özel oturumla yeni yasama yılına başlayacak.
Aynı gün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılış programının ardından TBMM'de mesai 6 Ekim Salı günü başlayacak.