Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor

Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor

Türkiye'de 9 yıldır faaliyet gösteremeyen ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan platform için yeni dönem gündemde. TBMM'de görüşülecek düzenlemenin yasalaşması halinde platformun yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından başlayan tatil 1 Ekim'de sona erecek. 50 günlük aranın ardından TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlayacak.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 2

Yeni yasama döneminde Meclis'in gündemine gelecek düzenlemelerden biri, Türkiye'de uzun süredir faaliyet gösteremeyen bir platform açısından da büyük önem taşıyor.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 3

TEKLİF YENİ YASAMA DÖNEMİNDE GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti milletvekillerinin imzasıyla 11 Ağustos'ta TBMM Başkanlığına sunulan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, yeni yasama döneminde komisyonda ele alınacak.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 4

Halen komisyonda bulunan teklif, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin yeni kurallar getiriyor.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 5

BAKANLIKTAN İZİN BELGESİ ALMALARI GEREKECEK

Teklife göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alması zorunlu olacak.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 6

Düzenlemeyle söz konusu platformların Türkiye'deki faaliyetlerinin hukuki zemine kavuşturulması ve hangi koşullar altında hizmet verebileceklerinin belirlenmesi amaçlanıyor.

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Airbnb, TravelGo ve benzeri dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen konaklama faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 8

Teklifin yasalaşması halinde gerekli izin belgesini alan platformların Türkiye'de faaliyet göstermesinin önü açılacak.

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9 YILLIK BEKLEYİŞ SONA EREBİLİR

Düzenlemenin yakından ilgilendirdiği platformlardan biri ise Booking.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 10

Booking uygulamasına 9 yıldır Türkiye'den erişim sağlanamıyordu. Yeni düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte Booking'in gerekli izin belgesini alması halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetimi altında Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesinin önü açılacak.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 11

MECLİS 1 EKİM'DE AÇILIYOR

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te özel oturumla yeni yasama yılına başlayacak.

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Türkiye'ye 9 yıl sonra geri dönüyor: Milyonlar bu platformu kullanıyor - Resim: 12

Aynı gün akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılış programının ardından TBMM'de mesai 6 Ekim Salı günü başlayacak.

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