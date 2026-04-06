Türkiye’nin köklü gıda markalarından iflasla boğulan BAKTAT Zeytincilik konkordato ilan etti.
Türkiye'nin zeytin devinden konkordato: Sevenleri şokta
İflasla boğuşan 40 yıllık köklü zeytin firması BAKTAT konkordato ilan etti. Sevenleri şokta. Mahkeme dev şirkete 3 ay geçici mühlet verdi.Dilek Taşdemir
Mahkeme, firma için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.Türkiye’nin zeytin sektöründeki önemli markalarından olan BAKTAT Zeytincilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini başlattı.
İCRA İŞLEMLERİNE DURDURMA KARARI
Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı.
Ayrıca ihtiyati haciz ve tedbir uygulamaları da geçici süreyle durduruldu.
İflasla boğuşan şirketin üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi.
Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçildi.
1 TEMMUZ KRİTİK TARİH
Konkordato sürecinde şirketin tüm işlemleri komiser heyeti denetiminde yürütülecek.
1 Temmuz 2026’da yapılacak konkordato duruşmasında, iflasın eşiğindeki BAKTAT için kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği netleşecek.