Yeniçağ Gazetesi
06 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Türkiye'nin zeytin devinden konkordato: Sevenleri şokta

İflasla boğuşan 40 yıllık köklü zeytin firması BAKTAT konkordato ilan etti. Sevenleri şokta. Mahkeme dev şirkete 3 ay geçici mühlet verdi.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türkiye’nin köklü gıda markalarından iflasla boğulan BAKTAT Zeytincilik konkordato ilan etti.

1 8
Mahkeme, firma için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.Türkiye’nin zeytin sektöründeki önemli markalarından olan BAKTAT Zeytincilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

2 8
Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı alarak koruma sürecini başlattı.

3 8
İCRA İŞLEMLERİNE DURDURMA KARARI

Mahkeme kararıyla birlikte şirket aleyhine yeni icra takipleri başlatılamayacak, mevcut işlemler ise askıya alındı.

4 8
Ayrıca ihtiyati haciz ve tedbir uygulamaları da geçici süreyle durduruldu.

5 8
İflasla boğuşan şirketin üretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için makine ve ekipmanların işletmede kalmasına izin verildi.

6 8
Bankaların hesaplara bloke koymasının da önüne geçildi.

1 TEMMUZ KRİTİK TARİH

Konkordato sürecinde şirketin tüm işlemleri komiser heyeti denetiminde yürütülecek.

7 8
1 Temmuz 2026’da yapılacak konkordato duruşmasında, iflasın eşiğindeki BAKTAT için kesin mühlet kararı verilip verilmeyeceği netleşecek.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro