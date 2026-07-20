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Merkez Bankası 2026 yılı Mayıs ayı Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini açıkladı. Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,5, oranında azalışla 403,7 milyar dolara geldi. Yükümlülükleri ise yüzde 2,4 oranında azalışla 795,4 milyar ABD dolara düştüğü görüldü.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,9 oranında artarak 80,1 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,3 oranında artarak 154,2 dolar, bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 4,6 oranında artarak 49,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları alt kalemlerine göre; Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları bir önceki aya göre yüzde 8,6 oranında azalarak 47,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 6,8 oranında azalışla 230,4 milyar dolara, Portföy yatırımları kalemi yüzde 2,9 oranında azalarak 149,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,4 oranında artarak 415,3 milyar ABD doları seviyesinde oldu.