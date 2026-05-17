Türkiye'nin yerli üretimi düşmanları korkuttu: En uzun menzilli füzeler arasına girdi

2026 SAHA Expo Fuarı'nda ilk kez vitrine çıkarılan Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Yıldırımhan, teknolojik kabiliyetiyle uluslararası arenada dikkat çekti. Yıldırımhan, en uzun menzilli füzeler arasına girdi.

Baran Yalçın
Türk savunma sanayii, küresel askeri dengeleri derinden etkileyecek çığır açıcı bir başarıya daha imza attı. 2026 SAHA Expo Fuarı’nda ilk kez kamuoyuna tanıtılan yerli ve milli balistik füze Yıldırımhan, ileri teknoloji özellikleriyle uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

Resmi tanıtımın hemen ardından güncellenen “Dünyanın En Uzun Menzilli Balistik Füzeleri” listesine giren Yıldırımhan, Türkiye’yi uzun menzilli caydırıcılık kapasitesinde tam anlamıyla “devler ligi”ne taşıdı.

DÜNYANIN EN UZUN MEZİLLİ 10 KITALARARASI BALİSTİK FÜZESİ ARASINDA YER ALDI

Yayımlanan rapora göre, 6 bin kilometrelik stratejik menzile ulaşan Yıldırımhan, dünyanın en uzun menzilli 10 kıtalararası balistik füzesi arasında yerini aldı.

Listenin zirvesinde Rusya’nın 18 bin kilometrelik RS-28 Sarmat ile Kuzey Kore’nin Hwasong-19 füzeleri başı çekerken, ABD’nin LGM-35 Sentinel ve Çin’in DF-41 sistemleri de ilk sıralarda yer alıyor.

Yıldırımhan’ın bu mühendislik başarısıyla Türkiye, İngiltere, Fransa ve Hindistan gibi nükleer ve stratejik füze teknolojisinde söz sahibi olan sınırlı sayıdaki küresel güç arasına resmen katıldı.

Bu gelişme, Türk savunma sanayiinin yerli ve milli projelerle ulaştığı teknolojik olgunluğun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İşte listenin tam hali:

1- RUSYA - RS-28 SARMAT (SATAN II) 18.000 KM

2- KUZEY KORE - HWASONG-19 18.000 KM

3- ABD - LGM-35 SENTINEL 17.000 KM

4- ÇİN DF-41 (DONGFENG-41) 15.000 KM

5- RUSYA - RS-24 YARS 12.000 KM

6- İNGİLTERE UGM-133 TRIDENT II (D5) 12.000 KM

7- ÇİN - JL-2 11.000 KM

8- FRANSA - M51.2 10.000 KM

9- HİNDİSTAN - AGNI-V/VI 8.000 KM

10- TÜRKİYE - YILDIRIMHAN 6.000 KM

Kaynak: Haber Merkezi
