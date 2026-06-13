Türkiye'nin yerli lokomotifi dünya sahnesinde: İlk ihracat Tanzanya'ya

Yerli ve milli demiryolu araçları vizyonu sayesinde Türkiye’nin artık kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. Türk mühendisliği ve işçiliğinin ürünü olan araçlarımızın yurt dışında tercih edilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yaptığımız görüşmeler neticesinde, TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünde ürettiğimiz lokomotifimizin Afrika’nın doğusunda yer alan Tanzanya’ya ihraç edileceğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum.”