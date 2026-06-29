Türkiye’nin yapay zekası BİLGE için geri sayım: Genel kullanıma açılacak

SON HAZIRLIKLARIN ARDINDAN ERİŞİME AÇILACAK

BİLGE henüz genel kullanıma açılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Türkiye’nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı’nın tanıtım töreninde duyurulan model için son hazırlıklar sürüyor.

Erdoğan, BİLGE’ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK’ın yerli dil modelinin bu alanda kat edilen mesafenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da BİLGE’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel yapay zeka asistanı olarak devlet hizmetinde kullanılacağını açıklamıştı.

BİLGE’nin son rötuşların ardından genel kullanıma açılması bekleniyor. Modele ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve diğer teknik detayların ilerleyen dönemde netleşeceği bildirildi.