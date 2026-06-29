Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli büyük dil modeli BİLGE, son hazırlıkların ardından genel kullanıma açılmaya hazırlanıyor. Türkçenin dil yapısı ve kültürel birikimini merkeze alan model; metin üretimi, çeviri, özetleme, doküman analizi, kurumsal uygulamalar ve kamu hizmetlerinde kullanılabilecek.
Türkiye’nin yapay zekası BİLGE için geri sayım: Genel kullanıma açılacak
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen yerli yapay zeka BİLİGE için geri sayım sürüyor. Yapılacak son hazırlıklarının ardından yapay zeka modeli genel kullanıma açılacak. Net tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Yeni modelle metin üretimi, çeviri ve özetleme yapılabilecek.Kaynak: AA
TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen BİLGE, Türkçenin kendine özgü yapısını ve kültürel birikimini temel alan büyük dil modeli ailesi olarak hayata geçirildi. Model, Türkçe düşünen, dijital egemenliği destekleyen ve global standartlarda yüksek performans sunan milli bir yapay zeka ekosisteminin yapı taşlarından biri olarak konumlandırılıyor.
BİLGE ile veri egemenliğinin korunması, yerli modellerin yaygınlaştırılması ve yüksek parametreli milli modellerin yerel kaynaklarla geliştirilmesi hedefleniyor. Modelin, Türkiye’nin yapay zeka ekosisteminin gelişimine katkı sunması amaçlanıyor.
METİN ÜRETİMİ, ÇEVİRİ VE ÖZETLEME YAPABİLECEK
BİLGE, doğal ve akıcı Türkçe ile raporlar, yazışmalar, içerik taslakları ve özgün metinler oluşturabilecek. Uzun metinleri ve belgeleri ana fikirlerini koruyarak özetleyebilen model, içeriklere ilişkin sorulara bağlama uygun yanıtlar da üretebilecek.
Türkçe ve İngilizce arasında çeviri yapabilen BİLGE, özel adları, deyimleri ve kültürel referansları doğru biçimde aktarmayı hedefliyor. Modelin hukuki metinlerin analizinde, mevzuat sorgulamalarında ve kurumsal bilgi bankalarıyla entegre çalışan uygulamalarda da kullanılabileceği belirtiliyor.
KURUMSAL UYGULAMALARA DİL ALTYAPISI SAĞLAYACAK
BİLGE, sektöre özel çağrı asistanları, danışmanlık sistemleri ve çeşitli uygulamalar için güçlü bir dil altyapısı sunacak. Türkçenin dilsel inceliklerini, tarihsel arka planını ve kültürel referanslarını dikkate alan modelin daha isabetli çıktılar üretmesi hedefleniyor.
Modelin müşteri hizmetleri, içerik üretimi, doküman analizi ve iş süreçlerinin otomasyonunda değer sağlaması bekleniyor. Ayrıca Türkçe doğal dil işleme araştırmaları, benchmark çalışmaları ve akademik projeler için de araştırma altyapısı sunacak.
KAMU, FİNANS, SAĞLIK VE EĞİTİMDE KULLANILABİLECEK
BİLGE’nin vatandaşlık ve kamu hizmetlerinden bankacılık ve finansa, sağlıktan eğitime, bulut sistemlerinden bilgi teknolojileri operasyonlarına kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Model, kurumların yerel bağlama uygun, hızlı ve güvenli yapay zeka altyapısı ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde geliştirildi.
Sağlık alanında tıbbi kayıtların işlenmesi, klinik dokümanların analiz edilmesi, karar destek uygulamaları ve hasta iletişimi süreçlerinde destekleyici çözümler geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Finans alanında ise müşteri hizmetleri otomasyonu, finansal doküman analizi, raporlama ve bilgiye dayalı karar destek mekanizmalarında kullanılabilecek.BİLGE, Türkçenin dil yapısını, anlam katmanlarını ve kültürel bağlamını anlamaya odaklanıyor. Model, “varsayılan kültür” yerine Türkiye’yi merkeze alan bir yapay zeka yaklaşımıyla geliştirildi.
SON HAZIRLIKLARIN ARDINDAN ERİŞİME AÇILACAK
BİLGE henüz genel kullanıma açılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan Türkiye’nin Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı’nın tanıtım töreninde duyurulan model için son hazırlıklar sürüyor.
Erdoğan, BİLGE’ye ilişkin yaptığı değerlendirmede, geliştirme çalışmaları devam eden TÜBİTAK’ın yerli dil modelinin bu alanda kat edilen mesafenin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da BİLGE’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel yapay zeka asistanı olarak devlet hizmetinde kullanılacağını açıklamıştı.
BİLGE’nin son rötuşların ardından genel kullanıma açılması bekleniyor. Modele ilişkin erişim süreçleri, kullanım koşulları ve diğer teknik detayların ilerleyen dönemde netleşeceği bildirildi.