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Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı verilerini içeren Türkiye Uyuşturucu Raporu, uyuşturucu piyasasında dikkat çekici bir değişime işaret etti. Kısadalga'nın haberine göre geleneksel kaçakçılık rotalarında öne çıkan eroin gerilerken metamfetamin, sentetik ecza, sentetik kannabinoid ve kokain bağlantılı vakalar daha görünür hale geldi.

311 BİN OLAY, 379 BİN ŞÜPHELİ

Rapordaki verilere göre 2025 yılında Türkiye genelinde 311 bin 793 uyuşturucu bağlantılı olay kayıtlara geçti. Bu olaylarda 379 bin 185 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

2019’da uyuşturucu bağlantılı olay sayısı 148 bin 821 seviyesindeydi. Böylece altı yılda kayda geçen olayların sayısı iki kattan fazla arttı. Bununla birlikte olay sayılarının operasyon yoğunluğu ve kayıt uygulamalarından da etkilenebildiği belirtiliyor.

EROİNDE BÜYÜK GERİLEME

En belirgin değişimlerden biri eroinde yaşandı. Türkiye'de 2021'de 22,2 ton eroin ele geçirilirken bu miktar 2025'te 2,8 tona kadar geriledi.

Eroin bağlantılı olay sayısı da 2022’de 17 bin 503 iken 2025’te 4 bin 661’e düştü. Raporda bu gerilemede Afganistan’daki afyon üretimindeki düşüşün etkisine işaret edildi.

123 MİLYON SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Eroindeki gerilemenin aksine sentetik ecza yakalamalarında çok büyük artış kaydedildi. 2019'da yaklaşık 2 milyon olan ele geçirilen sentetik tablet sayısı, 2025'te 123 milyon 330 bine ulaştı.

2025 yılında ayrıca İstanbul’da 11, İzmir’de 3, Bursa ve Antalya’da birer olmak üzere toplam 16 yasa dışı tabletleme merkezi tespit edildi. Bu merkezlerde 33 milyondan fazla tablet ile 1.403 kilogram etken madde ele geçirildi.

METAMFETAMİNDE İSTANBUL DETAYI

Metamfetamin yakalamaları da son yıllarda önemli ölçüde yükseldi. 2019'da yaklaşık 1 ton olan miktar 2024'te 33,8 tona kadar çıktı. 2025'te ise 25,3 ton metamfetamin ele geçirildi.

Aynı yıl İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Gaziantep'te 15 yasa dışı metamfetamin dönüştürme merkezi ortaya çıkarıldı. Bunların 12'sinin İstanbul'da olduğu belirtildi.

BONZAİ VAKALARI YÜKSELİŞTE

Sentetik kannabinoid olarak bilinen bonzai bağlantılı olaylarda da artış görüldü. 2025'te 58 bin 316 olayda 75 bin 41 şüpheli kayda geçti ve yaklaşık 3 ton madde ele geçirildi.

Bir önceki yıla göre bonzai bağlantılı olay sayısı yüzde 19,4, şüpheli sayısı yüzde 18,4 arttı.

BİR YILDA 557 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Raporun en dikkat çekici verilerinden biri ise doğrudan madde bağlantılı ölümler oldu. Adli Tıp Kurumu verilerine göre 2024'te 427 olan ölüm sayısı, 2025'te 557'ye yükseldi. Böylece bir yıldaki artış yaklaşık yüzde 30,4 olarak kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 530'unu erkekler, 27'sini kadınlar oluştururken yaş ortalaması 35,9 olarak hesaplandı.

HER ÜÇ ÖLÜMDEN İKİSİNDE BONZAİ TESPİT EDİLDİ

557 ölüm vakasının 351'inde sentetik kannabinoid tespit edildi. Bu da toplam vakaların yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geldi.

Metamfetamin 156, kokain 88, ecstasy ise 54 ölüm vakasında tespit edildi. Ölümlerin 247'sinde birden fazla maddenin birlikte kullanıldığı belirlendi.

CEZAEVLERİNDEKİ TABLO DA DİKKAT ÇEKTİ

2025 itibarıyla Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında bulunan 402 bin 546 tutuklu ve hükümlünün 179 bin 978'inin uyuşturucu bağlantılı suçlardan cezaevinde olduğu rapora yansıdı.

Bu sayı toplam cezaevi nüfusunun yaklaşık yüzde 44,7'sine karşılık geliyor. Uyuşturucu bağlantılı suçlardan cezaevinde bulunanların sayısı 2023'te 98 bin 355 seviyesindeydi.

32 MİLYAR LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Uyuşturucu suçlarından elde edilen gelirlere yönelik 2025'te gerçekleştirilen 44 operasyonda 32 milyar 189 milyon liralık mal varlığına, 614 araca ve 1.804 taşınmaza el konuldu.

Rapordaki veriler, Türkiye'deki uyuşturucu piyasasında eroinin ağırlığı azalırken sentetik maddeler ve yasa dışı üretim/dönüştürme faaliyetlerinin daha fazla öne çıktığını gösteriyor.