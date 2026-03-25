Türkiye’nin önde gelen markalarından Sinbo, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Macronax Plastik aleyhine iflas davası açtı. Mahkeme, davanın ilk duruşması için 23 Haziran 2026 tarihini belirlerken, diğer alacaklılara da itiraz süreci için 15 günlük çağrı yapıldı.
Türkiye’nin ünlü markası rakibinin iflasını istedi: Piyasada beklenmeyen gelişme
Süleyman Çay
Küçük ev aletleri sektörünün tanınmış markası Sinbo Küçük Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ticari alacakları nedeniyle Macronax Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. aleyhine iflas istemiyle yargı yoluna gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan "Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas" davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Sinbo tarafından başlatılan iflas yoluyla takibin henüz kesinleşmemesi üzerine mahkeme, yasal prosedür gereği ilanen tebliğ yayınladı.
Yayınlanan ilanda, Macronax Plastik’ten alacağı olan diğer şahıs veya kurumların, 15 gün içerisinde 2025/393 Esas sayılı dosyaya müdahale ederek iflası gerektiren bir durum olmadığını ileri sürüp davanın reddini isteyebilecekleri belirtildi.
İki sanayi kuruluşu arasındaki bu kritik davanın yargılaması 23 Haziran 2026 günü saat 13:55'te gerçekleştirilecek. Mahkemenin vereceği karar, her iki şirketin ticari geleceği ve sektördeki dengeler açısından büyük önem taşıyor.
Eğer mahkeme süreç sonunda Sinbo'yu haklı bulur ve Macronax Plastik'in borca batık olduğu kesinleştirirse, şirket resmen iflas eder ve tasfiye süreci başlar.
SİNBO VE MACRONAX TARİHİ
Sinbo Küçük Ev Aletleri, 1997 yılında Mehmet Demir tarafından kurulan, İstanbul merkezli önde gelen bir Türk küçük ev aletleri üreticisi olarak biliniyor. Haramidere'deki ana fabrikası ve 80'den fazla ülkeye ihracatı ile bilinen marka, yaklaşık 1.500 çalışanıyla kaliteli ve uygun fiyatlı üretim odaklı faaliyet gösteriyor.
Macronax Plastik ise Tekirdağ Çerkezköy’de 2021 yılında faaliyetlerine başladı. Şirket tek pay sahipli olarak biliniyor.