Türkiye’nin ünlü hastanesi için iflas kararı: İlk kadın sağlık merkeziydi…

Türkiye’nin ünlü hastanesi Hüma Hastanesi için 11 Mart’ta iflas kararı verildi. Konkordato ve iflas konusu ile gündeme gelen hastane ile ilgili ilan Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından iflas kararı paylaşıldı.

Süleyman Çay
2004 yılında Türkiye’nin ilk kadın sağlığı merkezi olarak Kayseri’de kurulan Hüma Hastanesi için 11 Mart’ta iflas kararı verildi. Konkordato ve iflas konusu ile gündeme gelen hastane ile ilgili ilan Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından iflas kararı yayınlandı.

Kayseri Olay’da Fatma Elmas’ın özel haberine göre; Hüma Hastanesi ortaklarından İş adamı Peyda Çetin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iflas masasından işletme belgesini aldıklarını, bu konuda da Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini söylemişti.

Hüma Hastanesi son günlerde yapılan yatırımlar ile gündeme damga vurmuştu. Eski Ommer Oteli 20 milyon dolarlık yatırımla yenilenmiş ve Crowne Plaza markasıyla otel olarak hizmete girmiş, bunun yanında hastane yönetimi otelin yanındaki eski BYZ Garaj AVM binasını da Hüma International Hospital adıyla hastaneye çevirmişti.

Hüma Hastanesi hakkında yeni karar Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından paylaşıldı.

İlan.gov’da karar ile ilgili şu cümleler yer aldı:

“Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11/03/2026 tarih ve 2025/1442 Esas sayılı hüküm özeti konulu müzekkeresinde Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 26473 sicil numarasında kayıtlı müflis HÜMA SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş nin 11/03/2026 günü saat 16:04 tarihi itibari ile iflasının açılmasına karar verilmiştir. Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İİK 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.”

