Türkiye’nin ünlü hastanesi için iflas kararı: İlk kadın sağlık merkeziydi…

2004 yılında Türkiye’nin ilk kadın sağlığı merkezi olarak Kayseri’de kurulan Hüma Hastanesi için 11 Mart’ta iflas kararı verildi. Konkordato ve iflas konusu ile gündeme gelen hastane ile ilgili ilan Kayseri Genel İcra Dairesi tarafından iflas kararı yayınlandı.