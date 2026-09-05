Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza

Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza

İzmir merkezli restoran zinciri Baydöner’e KVKK tarafından 505 bin 337 müşterisinin kişisel verisini koruyamadığı gerekçesiyle bir milyon lira ceza kesildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza - Resim: 1

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) müşterilerinin kişisel verisini koruyamadığı gerekçesiyle zincir dönerci Baydöner’e ceza yağdırdı.

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Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza - Resim: 2

İzmir merkezli restoran zinciri Baydöner’e siber saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı. KVKK’nın sitesindeki tespitlere göre hackerlar, şirketin bilgi işlem birimindeki bir çalışanın bilgisayarına erişti.

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Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza - Resim: 3

Çalışanın kullanıcı adı ve şifrelerine ulaşarak şirketin sistemine giren hackerlar, 505 bin 337 müşteriye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgiler ele geçirdi.

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Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza - Resim: 4

Hackerlar, daha sonra şirket yöneticisinin telefonuna, şirkete ait bazı verilerin ellerinde olduğuna dair mesaj attı.

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Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza - Resim: 5

1 MİLYON LİRA CEZA

Durum KVKK'ya bildirince inceleme başlatıldı. Kurum, veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin lira olmak üzere şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası kesti.

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Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza - Resim: 6

Kararda hackerlar sisteme girdiğinde durumu haber verecek alarm sisteminin kurulmadığından dolayı veri sorumlusunun takip ve kontrolde eksikliği bulunduğu belirtildi.

2006’da kurulan Baydöner’in Türkiye ve Irak’ta toplam 110’un üzerinde şubesi bulunuyor.

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