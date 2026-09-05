Türkiye’nin ünlü döner zincirine 1 milyon liralık ceza

1 MİLYON LİRA CEZA

Durum KVKK'ya bildirince inceleme başlatıldı. Kurum, veri güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmaması nedeniyle 800 bin lira, veri ihlalinden etkilenen kişilere bildirim yapılmaması nedeniyle de 200 bin lira olmak üzere şirkete toplam 1 milyon lira idari para cezası kesti.