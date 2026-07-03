Türkiye'nin önde gelen bebek ürünleri perakende zincirlerinden BabyMall, konkordato sürecine girdi. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre
Türkiye genelinde 11 mağazası bulunan bebek ürünleri zinciri BabyMall hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Kararla şirkete yönelik icra takipleri durdurulurken, konkordato sürecini yönetmek üzere üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Alacaklılara 7 günlük süreDilek Taşdemir
Mahkeme kararıyla birlikte şirket hakkında yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni icra takibi başlatılması da geçici süreyle engellendi.
KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ
Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.
Bu süreçte şirketin gerçekleştireceği işlemlerin, konkordato komiserleri kurulunun onayının ardından geçerlilik kazanacağı bildirildi.
ÇEKLERDE "KONKORDATO" UYGULANACAK
Kararda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise çek işlemleri oldu.
Geçici konkordato mühletinin ilanından sonra bankalara ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek.
Ayrıca rehinli alacaklar için takip yapılabilecek olsa da konkordato sürecinde rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.
ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI
Mahkeme, BabyMall'dan alacağı bulunan kişi ve kurumlara 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanıdı.
Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşündükleri takdirde bunu belgeleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek.
KESİN KARAR EYLÜL AYINDA VERİLECEK
Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühletin ardından kesin konkordato talebini 29 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmada değerlendirecek.
Edinilen bilgilere göre BabyMall'ın 30 milyon lira ödenmiş sermayesi, 80 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı bulunuyor.
Mahkemenin eylül ayında vereceği karar, şirketin konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.