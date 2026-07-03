Yeniçağ Gazetesi
03 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre

Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre

Türkiye genelinde 11 mağazası bulunan bebek ürünleri zinciri BabyMall hakkında mahkeme tarafından 3 aylık geçici konkordato mühleti verildi. Kararla şirkete yönelik icra takipleri durdurulurken, konkordato sürecini yönetmek üzere üç kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Alacaklılara 7 günlük süre

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen bebek ürünleri perakende zincirlerinden BabyMall, konkordato sürecine girdi. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile şirket sahibi Ahmet Özelcan hakkında 3 aylık geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

1 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 2

Mahkeme kararıyla birlikte şirket hakkında yürütülen icra takipleri durdurulurken, yeni icra takibi başlatılması da geçici süreyle engellendi.

2 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 3

KONKORDATO KOMİSERLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi amacıyla hukukçu Sinan Yazıcı, mali müşavir Naci Alkan ve işletmeci Turan Erol'u geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

3 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 4

Bu süreçte şirketin gerçekleştireceği işlemlerin, konkordato komiserleri kurulunun onayının ardından geçerlilik kazanacağı bildirildi.

4 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 5

ÇEKLERDE "KONKORDATO" UYGULANACAK

Kararda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise çek işlemleri oldu.

5 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 6

Geçici konkordato mühletinin ilanından sonra bankalara ibraz edilip karşılığı bulunmayan çeklere "karşılıksızdır" şerhi yerine "konkordato tedbiri" şerhi düşülecek.

6 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 7

Ayrıca rehinli alacaklar için takip yapılabilecek olsa da konkordato sürecinde rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

7 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 8

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, BabyMall'dan alacağı bulunan kişi ve kurumlara 7 gün içinde konkordato talebine itiraz etme hakkı tanıdı.

8 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 9

Alacaklılar, konkordato şartlarının oluşmadığını düşündükleri takdirde bunu belgeleriyle birlikte mahkemeye sunarak talebin reddini isteyebilecek.

9 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 10

KESİN KARAR EYLÜL AYINDA VERİLECEK

Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, geçici mühletin ardından kesin konkordato talebini 29 Eylül 2026 tarihinde yapılacak duruşmada değerlendirecek.

10 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 11

Edinilen bilgilere göre BabyMall'ın 30 milyon lira ödenmiş sermayesi, 80 milyon lira kayıtlı sermaye tavanı bulunuyor.

11 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 12

Mahkemenin eylül ayında vereceği karar, şirketin konkordato sürecinin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

12 13
Türkiye'nin ünlü bebek mağazası konkordato ilan etti: Alacaklılara 7 günlük süre - Resim: 13
13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro