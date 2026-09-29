Türkiye’nin önemli tarımsal ihraç ürünlerinden mandalinada yeni sezon başladı. Adana ve Mersin’de yetiştirilen erkenci çeşitler için bahçelerde hasat hareketliliği başladı.
Türkiye’nin turuncu hazinesinde hasat başladı: Geçen yıl 912 milyon dolar getirdi
Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında önemli paya sahip üründe yeni sezon için düğmeye basıldı. Geçen yıl 912,6 milyon dolarlık gelir sağlayan mandalinada bahçelerde hasat başladı. İhracat için ise takvimde başka bir tarih işaretlendi.Kaynak: Diğer
Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan komisyon, üretim bölgelerindeki bahçelerde incelemelerde bulundu. Yapılan olgunluk kontrollerinin ardından kesim tarihleri belirlendi.
Okitsu, Miho Wase, Primasol, Marisol ve Early Enn çeşitlerinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildi. Beş erkenci mandalina çeşidi için 29 Eylül itibarıyla kesim izni verildi.
Mandalina, Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatında en fazla gelir sağlayan ürünler arasında bulunuyor. 2025 yılında yapılan mandalina ihracatından 912,6 milyon dolar gelir elde edildi.
Geçen yıl mandalina ihracat miktarı bir önceki yıla göre yüzde 34 yükselirken, ihracattan sağlanan gelirdeki artış yüzde 92'ye ulaştı.
Mandalinanın toplam yaş meyve sebze ihracatındaki ağırlığı da dikkat çekti. Ürün, 2025'te sektörün yıllık ihracat gelirinin yaklaşık yüzde 25'ini tek başına oluşturdu.
Güçlü seyir 2026'nın ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde 429,7 milyon kilogram mandalina ihraç edilirken, buradan 434,4 milyon dolarlık gelir sağlandı.
Yılın ilk üç ayında mandalinanın yaş meyve sebze ihracatındaki gelir payı yüzde 33'e çıktı. Böylece sektörden kazanılan yaklaşık her üç doların biri mandalinadan geldi.
Hasadın başlamasıyla birlikte gözler şimdi ihracat takvimine çevrildi. Kesimine izin verilen beş erkenci çeşidin yurt dışına gönderilmesine 6 Ekim 2026 tarihinden itibaren başlanacak.
Hasat ile ihracat arasında kalan bir haftalık dönemde mandalinalar seçilecek, sınıflandırılacak ve paketlenecek. Geçen yıl 912,6 milyon dolar kazandıran üründe yeni sezonun ihracat performansı da sevkiyatların başlamasıyla ortaya çıkacak.