Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Antalya Valiliği koordinasyonunda yürüttüğü ‘Antalya ili Deniz Çöpleri Eylem Planı’ kapsamında düzenlenen kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliğinin üçüncü etabı, Antalya Balıkçı Barınağı’nda yapıldı. Etkinliğe Konyaaltı Belediyesi, Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü, QTerminals, Akdeniz Yunus Dalış, Neta Cankurtaran, Vertical Diving Deep Walker Diving, Denizcilik Platformu ile gönüllü dalgıçlar katıldı.

‘Antalya’da deniz hep temiz’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte 38 gönüllü dalgıç deniz dibinde temizlik yaptı.

‘DENİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR’

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, etkinliğin yalnızca deniz dibini temizlemek için değil, güçlü bir mesaj vermek amacıyla düzenlendiğini söyleyerek “Denize karşı sorumluluğumuz var. Çıkarılan her malzeme insanoğlunun bıraktığı bir iz. Antalya’nın mavi denizlerine muhtacız. Bu sadece gönüllülük hareketi değil, aynı zamanda bir mecburiyet ve sorumluluk. COP31 yolunda Antalya’da çevre çok önemli. Kimsenin bu sofrayı kirletmeye hakkı yok" dedi.

ATIKLAR SANAT ESERİNE DÖNÜŞECEK

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Öncü Ceylan Baloğlu ise deniz kirliliğine karşı farkındalık çalışmalarının sürdüğünü belirterek, amaçlarının insanların doğaya ve denizlere karşı daha duyarlı olmaları olduğunun altını çizdi.

7 TON ATIK ÇIKARILDI

Temizlik çalışmasının ardından deniz dibinden 60 araç lastiği, yemek takımı, bahçe oturma grubu, demir korkuluk, plastik ve cam şişeler ile çeşitli metal atıklar çıkarıldı. Denizden çıkarılan yaklaşık 7 ton atık farkındalık oluşturulması için meydanda sergilendi.