Gazeteci Bora Erdin'in gündeme taşıdığı iddialara göre; geçmişteki olaylı özelleştirme süreci ve milyarlarca dolarlık borç krizinin ardından Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçen Türk Telekom, yeniden satışa hazırlanıyor.
Türkiye’nin Telekom devi satılıyor iddiası: Milyonlarca abonesi bulunuyor
2005’te 6,55 milyar dolara Oger Grubuna satılan Türk Telekom, dev temettülere rağmen ödenmeyen 4,7 milyar dolarlık borç krizinin ardından Varlık Fonu’na devredilmişti. Gazeteci Bora Erdin’in iddiasına göre; çalkantılı özelleştirme geçmişine sahip dev şirket yeniden satış masasında.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Türk Telekom'un geleceği yeniden şekilleniyor. Şirketin geçmişteki çalkantılı özelleştirme süreci ve sonrasında yaşanan borç krizi, olası yeni bir satış kararıyla birlikte tekrar gündeme geldi.
7 MİLYAR DOLAR TEMETTÜ, ÖDENMEYEN KREDİLER
Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi, 14 Kasım 2005 tarihinde 6,55 milyar dolar bedelle Hariri ailesinin yönetimindeki Oger Telecom (OTAŞ) grubuna satılmıştı. Ancak takip eden süreç, Türk ekonomi tarihinin en büyük kredi krizlerinden birine sahne oldu. Oger grubu, yönetimde kaldığı süre boyunca şirketten yaklaşık 7 milyar dolar temettü (kâr payı) geliri elde etmesine rağmen, satın alma aşamasında kullandığı 4,7 milyar dolarlık dış kredi borcunu ödemedi.
BORÇLAR BANKALARA YIKILDI, HİSSELER TVF'YE GEÇTİ
OTAŞ'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine, milyarlarca dolarlık borç yükü krediyi sağlayan Türk bankalarının üzerinde kaldı ve şirketin yüzde 55'lik hissesi zorunlu olarak bankalara devredildi.
Yaşanan bu finansal krizin çözümü için devreye giren Türkiye Varlık Fonu (TVF), Hariri ailesinin borçlu bıraktığı bankalara ödeme yaparak şirketin kontrolünü geri aldı. TVF, 2018 yılında söz konusu yüzde 55'lik hisse paketini 1 milyar 650 milyon dolar karşılığında bünyesine katmıştı.
Varlık Fonu şemsiyesi altında geçen yılların ardından Türk Telekom'un yeniden satış masasına gelmesi, piyasalarda ve ekonomi çevrelerinde yakından takip ediliyor.
2005'te 6,55 milyar dolara OTAŞ'a satılan, 7 milyar dolar temettü çekilmesine rağmen 4,7 milyar dolarlık kredi borcu ödenmediği için bankalara kalan Türk Telekom hisseleri, 2018'de 1,65 milyar dolara Varlık Fonu'na geçmişti.
Gazeteci Bora Erdin'in açıklamasına göre, çalkantılı bir geçmişe sahip olan dev şirket şimdi yeniden satışa hazırlanıyor.