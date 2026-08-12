Türkiye’nin Telekom devi satılıyor iddiası: Milyonlarca abonesi bulunuyor

7 MİLYAR DOLAR TEMETTÜ, ÖDENMEYEN KREDİLER

Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi, 14 Kasım 2005 tarihinde 6,55 milyar dolar bedelle Hariri ailesinin yönetimindeki Oger Telecom (OTAŞ) grubuna satılmıştı. Ancak takip eden süreç, Türk ekonomi tarihinin en büyük kredi krizlerinden birine sahne oldu. Oger grubu, yönetimde kaldığı süre boyunca şirketten yaklaşık 7 milyar dolar temettü (kâr payı) geliri elde etmesine rağmen, satın alma aşamasında kullandığı 4,7 milyar dolarlık dış kredi borcunu ödemedi.