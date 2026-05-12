Türkiye’nin dünyaca ünlü tatil merkezi Bodrum, 2026 yaz sezonuna dudak uçuklatan fiyatlarla "merhaba" dedi. Her yıl olduğu gibi bu sezon da lüksün sınırlarını zorlayan ilçede, popüler mekanlar fiyat listelerini döviz bazlı güncelleyerek yerli ve yabancı turistin gündemine oturdu.

HAMBURGER 1.500 TL’Yİ AŞTI

Ünlülerin ve cemiyet hayatının uğrak noktası olan beach club’larda bu yıl Türk Lirası rafa kalktı. Yeni sezon menülerine göre;

Plaja Giriş: Tek kişi 230 Euro (Yaklaşık 8.000 TL)

Hamburger: 42 Euro

Salata: 42 Euro

Lahmacun: 30 Euro (Yaklaşık 1.000 TL)

Pizza: 40 Euro olarak belirlendi.

GECELİK KONAKLAMADA ÜST LİMİT YOK

Sabah Gazetesi'nde yer alan verilere göre, Bodrum’da konaklama ücretleri de cep yakıyor. Standart otellerde gecelik oda fiyatları 10 bin TL’den açılış yaparken, ultra lüks segmentte bu rakam gecelik 100 bin TL’ye kadar tırmanıyor.

"HER KESEYE GÖRE BODRUM MÜMKÜN"

Fiyatların sadece lüks mekanları yansıttığını belirten sektör temsilcileri ise tatilcilere moral veriyor. Bodrum genelinde her bütçeye uygun seçeneklerin de mevcut olduğunu vurgulayan yetkililer şu noktalara dikkat çekiyor:

"Bodrum sadece 30 Euro’luk lahmacundan ibaret değil. İlçe merkezinde ve esnaf lokantalarında hala 200 TL’ye lahmacun, 500 TL’ye doyurucu bir hamburger bulmak mümkün. Bütçe dostu pansiyon ve butik otellerimiz, yerli turist için ulaşılabilir tatil imkanı sunmaya devam ediyor."