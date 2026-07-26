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Kaynak: AA

Türkiye’nin Suriye pazarındaki ihracat performansı 2026 yılının ilk yarısında dikkat çekici bir artış gösterdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak-haziran döneminde Suriye’ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artarak 1 milyar 284 milyon 328 bin dolara yükseldi.

Bu dönemde Türkiye’den Suriye’ye gönderilen ürün miktarı da arttı. İhracat miktarı yıllık bazda yüzde 36,6 yükselerek 3 milyon 182 bin 61 tona ulaştı.

EN FAZLA İHRACAT DEĞİRMENCİLİK ÜRÜNLERİNDE YAPILDI

Türkiye’nin Suriye’ye ihracatında sektör bazında ilk sırada değirmencilik ürünleri yer aldı.

Ocak-haziran döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörler şöyle sıralandı:

Değirmencilik ürünleri: 103 milyon 879 bin dolar

Çimento: 102 milyon 256 bin dolar

Elektrik ve enerji ürünleri: 80 milyon 107 bin dolar

Çimento sektöründeki ihracat artışı ise öne çıktı. Bu alanda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 116,8 arttı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAN 461 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Suriye’ye yapılan ihracatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi önemli bir pay aldı.

Bölgeden Suriye’ye gerçekleştirilen ihracatın değeri 461 milyon 823 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Suriye’ye ihracatı, geçen yılın ilk yarısına göre miktar bazında yüzde 34,6, değer bazında ise yüzde 11,4 arttı.

"İHRACATTAKİ YÜKSELİŞ 2026'DA DA SÜRÜYOR"

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Suriye pazarındaki ihracat artışının devam ettiğini belirtti.

2025 yılının Suriye pazarında yaklaşık yüzde 70 ihracat artışıyla tamamlandığını ifade eden Kadooğlu, 2026 yılında da yükseliş eğiliminin sürdüğünü söyledi.

Kadooğlu, bankacılık sisteminin uluslararası finansal sisteme entegrasyonu, güvenlik koşullarındaki iyileşmeler ve sınır kapılarının kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların ticarete olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

GÜMRÜK TARİFELERİ İHRACAT MALİYETLERİNİ ETKİLİYOR

Kadooğlu, Suriye’de bazı ürün gruplarına uygulanan yüksek gümrük tarifelerinin ihracat maliyetlerini artırdığına dikkat çekti.

Ton başına 1000 dolara ulaşan gümrük tarifelerinin, 20 tonluk bir tır için ek maliyetlerle birlikte yaklaşık 25 bin dolarlık yük oluşturduğunu ifade eden Kadooğlu, bu maliyetlerin karşılıklı diyalogla azaltılmasının ticareti güçlendireceğini söyledi.

Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin daha sürdürülebilir hale gelmesi için gümrük tarifelerinin yeniden düzenlenmesi ve serbest ticaret anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesinin önem taşıdığı belirtildi.