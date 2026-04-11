Gökçer Tahincioğlu, T24’te yayımlanan köşe yazısında Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün 2025 verilerini değerlendirerek Türkiye’de yargı sisteminin ulaştığı boyuta dikkat çekti. Tahincioğlu, ceza, hukuk ve icra dosyalarının toplamının 45 milyona yaklaştığını vurguladı.

58 MİLYON YETİŞKİNE KARŞI 45 MİLYON DOSYA

Türkiye’nin 86 milyonluk nüfusunun yaklaşık 58 milyonunun yetişkin olduğuna işaret eden Tahincioğlu, “Ceza, hukuk, icra mahkemelerindeki dosya sayılarına baktığınızda, neredeyse 45 milyon dosyayla karşılaşıyorsunuz” ifadelerini kullandı. Bu tabloyu, adliyelerin toplum yaşamındaki merkezi rolünün göstergesi olarak değerlendirdi.

İCRA DOSYALARI 35 MİLYONU GEÇTİ

Verilere göre 2025 yılında icra ve iflas dairelerindeki toplam dosya sayısı 35 milyon 284 bin 514 oldu. Bu dosyaların 33 milyon 34 bin 679’unu icra dosyaları oluşturdu. Rakamın, son yılların en yüksek seviyelerinden biri olduğu belirtildi.

SAVCILIKLARDA MİLYONLARCA DOSYA VE ŞÜPHELİ

2025 yılı boyunca savcılıklar:

13 milyon 295 bin 851 dosya

16 milyon 773 bin 992 şüpheli

22 milyon 900 bin 580 suç

üzerinde işlem yaptı. Suç türlerinde ilk sırayı malvarlığına karşı suçlar aldı.

ÇOCUK DOSYALARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Tahincioğlu’nun aktardığı verilere göre, suça sürüklenen çocuklara ilişkin dosyalarda artış yaşandı. 2025 yılında:

332 bin 648 dosya

330 bin 496 çocuk

683 bin 823 suç kayıtlara geçti.

Yıl içinde 207 bin 562 yeni dosya açıldı, 209 bin 22 dosya karara bağlandı, 123 bin 626 dosya ise devretti.

Karara bağlanan dosyalardan 112 bin 546’sı hakkında dava açıldı. Bu davaların önemli bölümü malvarlığı, vücut dokunulmazlığı ve hürriyete karşı suçlardan oluştu.

BOŞANMA DAVALARI YÜKSEK SEVİYEDE

2025’te mahkemelere gelen boşanma davası sayısı 452 bin 627 oldu. En yaygın neden, evlilik birliğinin sarsılması olarak kaydedildi. Bu kapsamda:

171 bin 850 anlaşmalı

126 bin 175 çekişmeli boşanma davası açıldı.

Zina nedeniyle 6 bin 672, hayata kast ve onur kırıcı davranış nedeniyle bin 904 dava görüldü.

1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE TEDBİR KARARI

Verilere göre 2025 yılında:

1 milyon 47 bin 288 kişi hakkında

1 milyon 487 bin 209 tedbir kararı verildi.

Tedbirlerin önemli bölümü şiddet, tehdit ve yaklaşmama kararlarından oluştu.

EN YAYGIN SUÇLAR: HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIK

Malvarlığına karşı suçlar içinde:

Hırsızlık: 2 milyon 672 bin 148 dosya, 3 milyon 324 bin 881 şüpheli

Dolandırıcılık: 1 milyon 144 bin 287 dosya, 3 milyon 518 bin şüpheli

olarak kaydedildi.

YARGI VERİLERİ TOPLUMSAL TABLOYA İŞARET EDİYOR

Tahincioğlu, icra dosyalarının büyüklüğü, boşanma oranları ve suç dağılımının Türkiye’deki ekonomik ve sosyal sorunlara işaret ettiğini belirterek, adliye verilerinin aynı zamanda toplumsal ruh halini de yansıttığını ifade etti.

Ortaya çıkan tablo, Türkiye’de milyonlarca kişinin doğrudan ya da dolaylı biçimde yargı süreçleriyle karşı karşıya kaldığını ve adliyelerin gündelik hayatın önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.