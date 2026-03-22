Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin etkisini artırdığı Türkiye'de gıda fiyatları adeta cep yakıyor.

Orta Doğu'da meydana gelen savaş nedeniyle akaryakıt ve gübre gibi girdilerin arz ve fiyat sıkıntısı ortaya çıkarken, bunun tüketiciye nasıl yansıyacağı büyük soru işareti.

Ekonomist İnan Mutlu’nun Türkiye’nin gıda enflasyon oranını gözler önüne serdi.

GÜNEY SUDAN VE İRAN'DAN SONRA TÜRKİYE GELİYOR

Sosyal medya hesabı X üzerinden güncel "Gıda Enflasyonu" tablosunu aktaran ekonomist İnan Mutlu, Türkiye'nin gıda fiyatlarındaki artış hızının dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunu gözler önüne serdi.

Paylaşılan tabloya göre Türkiye, %36,44’lük gıda enflasyonu oranıyla; iç savaş ve büyük ekonomik buhranlar yaşayan Güney Sudan (%106) ve ağır yaptırımlar altındaki İran’ın (%57,9) hemen arkasında yer alarak dünya üçüncüsü oldu.

İlk beşin sıralaması şu şekilde:

"UTANAN VAR MI?"

Ekonomist İnan Mutlu, paylaştığı tabloyu "Gıda enflasyonunda utanç tablosu... Utanan var mı? Yok..." sözleriyle eleştirdi. Tarım yönetimindeki hatalara vurgu yapan Mutlu, Türkiye'nin kendi kendine yetebilen bir ülke olma vasfını yitirdiğini ve halkın en temel ihtiyacı olan gıdaya erişiminin her geçen gün zorlaştığına dikkat çekti.

Tabloya göre Türkiye, gıda enflasyonunda savaştaki Ukrayna'yı (%9,9), ekonomik krizdeki Lübnan'ı (%15,14) ve pek çok Afrika ülkesini geride bırakmış durumda.