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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts ve 69. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

BELÇİKA LİDERLİĞE YERLEŞTİ

İlk maçların ardından Belçika, averajla grubun zirvesine yerleşti. Fransa ikinci sırada bulunurken, Türkiye üçüncü, İtalya ise dördüncü sırada kaldı.

TÜRKİYE İTALYA'YI KONUK EDECEK

İkinci hafta karşılaşmalarında Türkiye, İtalya'yı konuk edecek. Belçika ise sahasında Fransa ile karşılaşacak.