UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Belçika, deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts ve 69. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

Türkiye'nin sıradaki rakibi İtalya evinde Belçika'ya kaybetti - Resim : 1

BELÇİKA LİDERLİĞE YERLEŞTİ

İlk maçların ardından Belçika, averajla grubun zirvesine yerleşti. Fransa ikinci sırada bulunurken, Türkiye üçüncü, İtalya ise dördüncü sırada kaldı.

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TÜRKİYE İTALYA'YI KONUK EDECEK

İkinci hafta karşılaşmalarında Türkiye, İtalya'yı konuk edecek. Belçika ise sahasında Fransa ile karşılaşacak.