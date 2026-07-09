Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk şekerleme ve çikolatalı ürünler sektörü, köklü tüketim kültürü ve gelişen gıda sanayisiyle ülkenin en dinamik iş kollarından biri olmayı sürdürüyor. Lokum ve helva gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra modern üretim altyapısı ve değişen tüketici eğilimlerine uygun olarak ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor.

Dini bayramlardan düğünlere, aile ziyaretlerinden özel kutlamalara kadar geniş bir yelpazede ikram ve hediye alternatifi olarak kabul gören şekerlemeler, Türkiye'deki tüketim sıklığının diğer ülkelere kıyasla yüksek kalmasını sağlıyor.

Genç nüfusun çikolatalı ürünlere yönelik artan ilgisi, çok uluslu yatırımlar ve yaygınlaşan dağıtım ağları sayesinde çikolatalı şekerlemeler pazarın en hareketli segmenti haline geldi. Küresel tüketici trendlerini yakından takip eden üreticiler, uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartlarına uyum sağlayarak yüksek katma değerli ürün geliştirme faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Türkiye, şekerleme üretiminin temel girdisi olan şeker konusunda kendi kendine yetebilmesinin yanında, dünya genelinde kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki lider konumuyla da ham maddede çok büyük bir avantaja sahip bulunuyor.

Yüksek üretim kapasitesi ve ileri teknoloji kullanımı sayesinde iç talebi rahatlıkla karşılayan Türk şekerleme sektörü, üretim fazlasını dış pazarlara yönlendiriyor. Sektörde faaliyet gösteren orta ve büyük ölçekli firmaların büyük çoğunluğu net ihracatçı pozisyonunda yer alıyor.

Sektörün ihracat yolculuğundaki büyüme rakamları ise şu şekilde gerçekleşti:

2021: 2,9 milyar dolara yakın

2022: 3,4 milyar dolar

2023: 3,7 milyar dolar

2024: 3,9 milyar dolar

Geçen yıl ise yıllık bazda yüzde 16'lık bir büyüme kaydeden sektör, 1,2 milyon ton ürün satışı gerçekleştirerek 4,5 milyar doları aştı ve tarihi bir rekora imza attı. Sektörün güçlü performansı bu yıl da devam ediyor; yılın ilk 5 aylık döneminde çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi ürün gruplarının başı çektiği dış satışlar 1,7 milyar doları geride bıraktı.

Şekerleme ihracatında ülkeler bazındaki dağılım incelendiğinde, geçen yıl 719,2 milyon dolarlık payla Irak ilk sırada yer aldı. Irak'ı 515,1 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 271,2 milyon dolarla Almanya takip etti.

İngiltere'ye yapılan şekerli mamul ihracatı 2025 yılında 193,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, listenin beşinci sırasında 152,8 milyon dolarla Rusya yer aldı. Küresel gıda pazarındaki büyüme ivmesine paralel olarak katma değerli ve yenilikçi atıştırmalıklarla gücünü artıran Türkiye, dünya genelinde yaklaşık 198 ülkeye şekerleme ihraç etme başarısı gösterdi.