Savunma sanayisinde 'insansız-insansız harbi' dönemine hazırlanan Türkiye, STM'nin geliştirdiği devrim niteliğindeki 6 yeni milli platformu ilk kez dünyayla buluşturuyor. Uzun menzilli kamikaze dronlardan, deniz altındaki dengeleri değiştirecek otonom sistemlere kadar; modern savaş sahasının kurallarını yeniden yazacak bu teknolojik gövde gösterisinin tüm ayrıntıları haberimizde!
Türkiye’nin savunma sanayiinde yeni devrim: Milli platformlar tanıtıldı
Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik roller üstlenecek 6 yeni milli platform, SAHA 2026'da tanıtılacak.
SAHA 2026’DA MİLLİ GÜÇ GÖSTERİSİ: STM’DEN 6 YENİ TEKNOLOJİK HAMLE
Avrupa’nın en büyük savunma ve havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un organize ettiği SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Türk savunma sanayisinin mühendislik kalesi STM, fuar kapsamında otonom teknolojiler ve sürü zekası alanındaki birikimini yansıtan, hava, deniz ve sualtı dünyasına hitap eden 6 yeni milli platformun dünya lansmanını gerçekleştirecek.
HARP SAHASINDA OTONOM DEVRİM: ÇOK BOYUTLU HAREKAT
STM, fuarda sadece tekil araçları değil; otonomi ve sürü zekasıyla desteklenen "Çok Boyutlu Harekat" vizyonunu geniş bir ürün yelpazesiyle tanıtacak. Bu kapsamda sergilenecek en kritik sistemlerin başında, komuta merkezleri ve radar unsurları gibi hayati hedefleri otonom olarak imha edebilen Uzun Menzilli Kamikaze İHA geliyor.
Ayrıca, vuruş yetenekleri geliştirilen ve menzili artırılan sabit kanatlı ALPAGU’nun yeni versiyonu ile gökyüzündeki tehditleri avlayan Önleyici İHA Sistemi de ilk kez görücüye çıkacak.
MAVİ VATANDA OYUN DEĞİŞTİREN SİSTEMLER
Deniz platformlarındaki otonom dönüşümün öncüsü olan şirket, iki yeni insansız deniz aracını da SAHA 2026’da gün yüzüne çıkarıyor. Stratejik operasyonlar için özel olarak tasarlanan Büyük Sınıf Otonom İnsansız Sualtı Aracı, Türkiye’nin deniz altındaki görünmez gücü olacak.
Buna ek olarak, yüksek hızı ve düşük görünürlüğüyle su üstü savaşlarında sürü operasyon kabiliyeti sunan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı da fuarın en çok dikkat çeken ürünleri arasında yer alacak.
GÖKYÜZÜNÜN VE DENİZLERİN MUHAFIZLARI SAHNEDE
Yeni lansman ürünlerinin yanı sıra, sahada kendini ispatlamış pek çok milli sistem de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Dört kıtada kullanılan Türkiye’nin ilk vurucu İHA’sı KARGU, mühimmat bırakma yeteneğine sahip BOYGA-B ve dikey iniş kalkışlı STM TURUL VTOL fuarda yerini alacak.
Denizcilik alanında ise Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL, MİLGEM Ada Sınıfı Korvet ve STM500 denizaltısı gibi dev projelerin yanı sıra Pakistan ve Malezya gibi ülkelere yönelik yürütülen uluslararası ihracat başarıları sergilenecek.
TCG İSTANBUL VE TCG PİRİREİS ZİYARETE AÇILIYOR
Fuarın en görkemli bölümlerinden biri de liman ziyaretleri olacak. STM’nin tasarımcısı ve ana yüklenicisi olduğu TCG İSTANBUL (F-515) fırkateyni ile kritik roller üstlendiği Reis sınıfı denizaltıların ilki olan TCG PİRİREİS (S-330), Ataköy limanı açıklarında ilgililerle buluşacak. Etkinlik boyunca FPV drone uçuş gösterileri gerçekleştirilecek ve yeni teknolojik iş birlikleri için stratejik anlaşmalara imzalar atılacak.