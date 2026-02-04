Türkiye’nin sanayi devlerinden Eczacıbaşı İlaç, iştiraki olan Gensenta’nın Kocaeli’deki tesisine dair kritik bir karar aldı.

Şirket, Şekerpınar bölgesinde yer alan ilaç üretim fabrikasının 31 Mart 2026 tarihine kadar tamamen kapatılacağını ve tüm faaliyetlerin sonlandırılacağını duyurdu.

ÜRETİM FAALİYETLERİ KALICI OLARAK DURDURULACAK

Alınan karar kapsamında fabrikadaki tasfiye süreciyle birlikte 44 çalışanın iş akdi, yasal hakları gözetilerek feshedilecek.

Eczacıbaşı tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen resmi açıklamada, kapatma gerekçesi olarak pazar koşullarındaki değişimler ve verimlilik hedefleri gösterildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.11.2024 tarihli açıklamamızda, bağlı ortaklığımız Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Gensenta") Yönetim Kurulu tarafından, Şekerpınar'da bulunan hammadde üretim tesisleri (makine ve ekipmanlar hariç) ile bunların üzerinde yer aldığı toplam 58.725,12 metrekare büyüklüğündeki arsanın ("Taşınmaz") satılmasına karar verildiği, Gensenta paydaşlarının ihtiyaçları doğrultusunda, söz konusu tesiste üretime alıcıya teslim tarihi olarak belirlenen 31.12.2025 tarihine kadar devam edileceği; 09.12.2025 tarihli açıklamamızda ise, Gensenta paydaşlarının devam eden tedarik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Taşınmaz'ın alıcıya teslim tarihi armament 31.05.2026 olarak güncellendiği ifade edilmişti.

Bu defa, hammadde üretim tesisinde üretilen ürünlerin talep koşullarında meydana gelen değişiklikler ile üretim verimliliği ve maliyet optimizasyonu hedeflerine uyum çerçevesinde, hammadde üretim tesisindeki tüm üretim faaliyetlerinin 31.03.2026 tarihi itibarı ile kalıcı olarak durdurulmasına ve tesisin tamamen kapatılmasına, tesiste çalışan 44 personelin iş akitlerinin feshedilmesine karar verilmiştir."

TAŞINMAZ SATIŞI VE TAHLİYE SÜRECİ

Daha önce yapılan bilgilendirmelerde, fabrikanın üzerinde bulunduğu yaklaşık 59 bin metrekarelik arazinin satışı kararlaştırılmıştı.

Yeni gelişmeyle birlikte, üretim bandının duracağı kesin tarih netleşirken, tesisin tamamen boşaltılmasıyla sanayi devi bölgedeki hammadde üretim operasyonlarını noktalamış olacak.