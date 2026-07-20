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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre, ithalatın en büyük kalemini oluşturan ham petrol alımı yüzde 7,29 artışla 2 milyon 665 bin 665 ton olarak gerçekleşti.

MOTORİN İTHALATINDA SERT DÜŞÜŞ

Mayısta motorin türleri ithalatı yüzde 27 azalarak 845 bin 903 ton olurken, ithalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer ürünler oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN

Ham petrol ve petrol ürünlerinde en fazla ithalat:

1 milyon 650 bin 193 tonla Rusya’dan,

515 bin 691 tonla Kazakistan’dan,

348 bin 879 tonla ABD’den yapıldı.

İÇ PİYASADA SATIŞLAR GERİLEDİ

Yurt içinde:

Benzin satışları yüzde 11,43 artarak 521 bin 965 ton,

Motorin satışları yüzde 15,73 azalarak 1 milyon 960 bin 637 ton,

Toplam petrol ürünü satışları ise yüzde 10,49 düşüşle 2 milyon 625 bin 231 ton oldu.

İHRACATTA SINIRLI DÜŞÜŞ

Petrol piyasasında toplam ihracat mayısta yüzde 1,07 azalarak 1 milyon 267 bin 339 ton olarak kaydedildi.

Alt kalemlerde:

Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 45,20 artışla 130 bin 503 ton,

Havacılık yakıtları ihracatı yüzde 33,73 artışla 691 bin 981 ton,

Benzin türleri ihracatı yüzde 63,11 artışla 12 bin 255 ton,

Motorin ihracatı ise yüzde 36,37 azalışla 226 bin 464 ton oldu.

RAFİNERİ ÜRETİMİ GERİLEDİ

Aynı dönemde toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 1,94 azalarak 3 milyon 293 bin 733 ton olarak gerçekleşti.

Üretim detaylarında:

Havacılık yakıtları yüzde 6,47 azalarak 571 bin 563 ton,

Benzin üretimi yüzde 6,97 artarak 500 bin 111 ton,

Motorin üretimi yüzde 3,53 artarak 1 milyon 468 bin 603 ton olarak kayıtlara geçti.

Veriler, Türkiye’nin petrol ithalatında artış sürerken motorin tarafındaki düşüş ve ihracattaki sınırlı gerilemenin dikkat çektiğini ortaya koydu.