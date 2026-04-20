Türkiye otomotiv pazarı 2026 yılının ilk çeyreğinde dikkat çekici veriler ortaya koydu. Yerli üretim araçların pazardaki payı artış gösterirken, markalar bazında yerlilik oranları da rekabetin yönünü belirledi. Özellikle Fiat, Toyota ve Renault gibi üreticiler yüksek yerlilik oranlarıyla öne çıkarken, Hyundai ise daha düşük yerli payıyla listenin sonunda yer aldı.
Türkiye’nin otomobil tercihi değişiyor: Yerli araçlar yükselişte
Türkiye otomotiv pazarında 2026’nın ilk çeyreğinde yerli araçların payı yükseldi. Fiat yüzde 93,6 ile yerlilik oranında lider olurken Toyota ve Renault onu takip etti. Otomobil satışlarında yerlilik oranı en düşük olan marka Hyundai oldu.Haber Merkezi
YERLİ OTOMOBİLLERİN PAYI ARTIYOR
2026 Ocak-Mart döneminde Türkiye otomobil pazarında yerli araçların payı yükselişe geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre 4 puanlık artış kaydeden yerli otomobil oranı yüzde 36 seviyesine ulaştı. Benzer bir artış ticari araç grubunda da gözlendi. Hafif ticari araçlarda yerli payı yüzde 23’e çıkarken, kamyon grubunda bu oran yüzde 68’e yükseldi. Toplam otomotiv pazarı değerlendirildiğinde ise yerlilik oranı yüzde 31’den yüzde 35’e çıktı.
FİAT AÇIK ARA LİDER
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil satışlarında en yüksek yerlilik oranına sahip marka Fiat oldu. Fiat, söz konusu dönemde toplam 10 bin 727 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 10 bin 42 adedi yerli üretim araçlardan oluşurken, yalnızca 685 adedi ithal modellerden geldi. Böylece markanın yerli otomobil satış oranı yüzde 93,62 olarak hesaplandı. İthal araçların payı ise yüzde 6,38’de kaldı.
TOYOTA VE RENAULT İLK ÜÇTE
Yerlilik oranında ikinci sırada Toyota yer aldı. Toyota, 18 bin 609’u yerli, 1.915’i ithal olmak üzere toplam 20 bin 524 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Markanın yerlilik oranı yüzde 90,66 olarak kaydedilirken, ithal araçların payı yüzde 9,34 oldu.
Renault ise ilk üçte yer alan bir diğer marka oldu. Ocak-Mart döneminde 31 bin 963 adet otomobil satışı yapan Renault’nun 27 bin 931 adedi yerli üretim araçlardan oluştu. İthal araç satışları ise 4 bin 32 adet olarak gerçekleşti.
Bu verilerle Renault’nun yerlilik oranı yüzde 87,39, ithal oranı ise yüzde 12,61 seviyesinde gerçekleşti.
HYUNDAİ LİSTENİN SONUNDA
Aynı dönemde yerlilik oranı en düşük marka Hyundai oldu. Hyundai, toplam 14 bin 890 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 9 bin 744 adedi yerli üretim, 5 bin 146 adedi ise ithal araçlardan oluştu. Markanın yerli otomobil oranı yüzde 65,43 olarak hesaplanırken, ithal araçların payı yüzde 34,57 oldu.
ÜRETİM VE İHRACATTA GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ
Otomotiv Sanayii Derneği tarafından açıklanan verilere göre, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 321 bin 856 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretiminde ise daha sert bir düşüş yaşandı ve üretim yüzde 18 gerileyerek 181 bin 364 adet seviyesine indi.
Traktör üretimi dahil edildiğinde toplam üretim 327 bin 16 adet olarak kaydedildi. Ticari araç grubunda ise üretim artışı dikkat çekti. Bu dönemde ticari araç üretimi yüzde 14 artarken, ağır ticari araç üretimi yüzde 20, hafif ticari araç üretimi ise yüzde 13 yükseldi.
İHRACAT RAKAMLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Yılın ilk çeyreğinde otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 15 düşüşle 215 bin 323 olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatında yüzde 29’luk düşüş yaşanırken, ticari araç ihracatı yüzde 5 artış gösterdi. Traktör ihracatı ise yüzde 12 artarak 2 bin 835 adet oldu.
Buna rağmen sektörün toplam ihracat geliri artış gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, otomotiv sektörü 2026’nın ilk çeyreğinde 9,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek sektörel sıralamada yüzde 18 payla liderliğini korudu.
PAZAR DARALDI AMA YERLİ PAYI GÜÇLENDİ
Toplam otomotiv pazarı yılın ilk üç ayında yüzde 4 daralarak 274 bin 346 adet seviyesinde gerçekleşti. Otomobil pazarı ise yüzde 6 düşüşle 210 bin 688 adet olarak kaydedildi. Buna karşın yerli üretim araçların pazardaki ağırlığının artması, sektörün iç dinamiklerinde önemli bir dönüşüm yaşandığını ortaya koydu.