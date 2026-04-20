Türkiye’nin otomobil tercihi değişiyor: Yerli araçlar yükselişte

FİAT AÇIK ARA LİDER

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil satışlarında en yüksek yerlilik oranına sahip marka Fiat oldu. Fiat, söz konusu dönemde toplam 10 bin 727 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 10 bin 42 adedi yerli üretim araçlardan oluşurken, yalnızca 685 adedi ithal modellerden geldi. Böylece markanın yerli otomobil satış oranı yüzde 93,62 olarak hesaplandı. İthal araçların payı ise yüzde 6,38’de kaldı.