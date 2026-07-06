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Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yakın siyasi ve askeri tarihine ışık tutacak önemli bir arşiv çalışmasını kamuoyunun erişimine sundu.

TARİHİ GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ERİŞİME AÇILDI

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, erişime açılan film arşivinde Türkiye’nin NATO üyeliğinin ilk yıllarına ilişkin çok sayıda tarihi görüntü bulunuyor.

MENDERES’İN NATO ZİRVESİ GÖRÜNTÜLERİ YER ALIYOR

Arşivde, merhum Başbakan Adnan Menderes’in 1957 yılında düzenlenen Paris NATO Zirvesi’ne katıldığı görüntüler de yer alıyor. Söz konusu kayıtlar, dönemin diplomatik temaslarına ışık tutuyor.

DÖNEMİN ÖNEMLİ İSİMLERİ DE ARŞİVDE

Film arşivlerinde dönemin Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Koramiral Fahri Korutürk ve Türkiye’nin NATO bünyesindeki ilk askeri faaliyetlerine ilişkin dikkat çekici görüntüler de bulunuyor.

TARİHİ HAFIZAYA KATKI SAĞLAYACAK

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından erişime açılan arşivin, Türkiye’nin NATO üyeliğinin ilk dönemlerini belgeleyen önemli bir görsel kaynak olarak araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir başvuru niteliği taşıması bekleniyor.