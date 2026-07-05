Yeniçağ Gazetesi
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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu

Konya'da Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri başladı. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğine sahip alanda binlerce ziyaretçi ağırlandı.

Kaynak: AA
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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 1

Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri, renkli görüntülerle başladı.

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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 2

Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen festival, Karaaslan Mahallesi'ndeki Karatay Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.

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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 3

340 dönümlük alan lavanta bahçesine dönüştürüldü
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte moloz döküm alanı olarak kullanılan 340 dönümlük alanın Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine dönüştürüldüğünü söyledi.

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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 4

Kılca, şehre daha yeşil ve yaşanabilir alanlar kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 5

Binlerce ziyaretçi katıldı
Mor lavantaların oluşturduğu manzara eşliğinde düzenlenen festivale Konya'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaretçiler lavanta tarlaları arasında fotoğraf çektirirken, festival alanındaki etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.

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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 6

Lavantalı ürünler ilgi gördü
Festivalde lavantalı dondurma, gazoz, reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağ gibi birçok doğal ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

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Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu - Resim: 7

Etkinliklerle renklendi
El emeği ürün stantları, çocuk etkinlikleri, tiyatro, illüzyon, animasyon, akrobasi gösterileri ve yarışmalar festival alanına renk kattı. Klasik otomobiller de lavanta tarlaları arasında sergilenerek ziyaretçilere nostaljik anlar yaşattı.

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