Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu

340 dönümlük alan lavanta bahçesine dönüştürüldü

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte moloz döküm alanı olarak kullanılan 340 dönümlük alanın Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine dönüştürüldüğünü söyledi.