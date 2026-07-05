Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri, renkli görüntülerle başladı.
Türkiye'nin mor cennetinde festival coşkusu
Konya'da Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Karatay Lavanta Günleri başladı. Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olma özelliğine sahip alanda binlerce ziyaretçi ağırlandı.Kaynak: AA
Karatay Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen festival, Karaaslan Mahallesi'ndeki Karatay Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştiriliyor.
340 dönümlük alan lavanta bahçesine dönüştürüldü
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, geçmişte moloz döküm alanı olarak kullanılan 340 dönümlük alanın Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesine dönüştürüldüğünü söyledi.
Kılca, şehre daha yeşil ve yaşanabilir alanlar kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.
Binlerce ziyaretçi katıldı
Mor lavantaların oluşturduğu manzara eşliğinde düzenlenen festivale Konya'nın yanı sıra çevre illerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Ziyaretçiler lavanta tarlaları arasında fotoğraf çektirirken, festival alanındaki etkinliklere yoğun ilgi gösterdi.
Lavantalı ürünler ilgi gördü
Festivalde lavantalı dondurma, gazoz, reçel, lokum, kolonya, sabun, krem, tohum ve yağ gibi birçok doğal ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Etkinliklerle renklendi
El emeği ürün stantları, çocuk etkinlikleri, tiyatro, illüzyon, animasyon, akrobasi gösterileri ve yarışmalar festival alanına renk kattı. Klasik otomobiller de lavanta tarlaları arasında sergilenerek ziyaretçilere nostaljik anlar yaşattı.