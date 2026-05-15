Türkiye’de geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin 150 ton üretime ulaşan mavi yemiş sektörü, 4 milyon 188 bin dolarlık ihracat hacmiyle dikkat çekti. Sağlıklı beslenme trendlerinin yükselmesiyle birlikte tüketimi hızla artan meyve, üreticiler için de yüksek kazanç kapısı haline geldi. Artan talep doğrultusunda ekim alanları her yıl genişlemeye devam ediyor.
Türkiye’nin mor altını: Avrupalılar almak için sıraya giriyor... Antioksidan deposu
Topraksız tarım sistemiyle saksılarda yetiştirilen ve “antioksidan deposu” olarak anılan mavi yemişte hasat sezonu başladı. Son yılların en gözde tarım ürünlerinden biri haline gelen blueberry, hem iç piyasada yoğun talep görüyor hem de Türkiye’ye milyonlarca dolarlık ihracat geliri sağlıyor.Derleyen: Cemile Kurel
Resmi verilere göre Türkiye’de geçen yıl 11 bin 414 dekarlık alanda mavi yemiş üretimi yapıldı. Toplam üretimin 3 bin 162 tonluk kısmı ise tek başına Antalya’da gerçekleştirildi. Özellikle Antalya, Türkiye’nin blueberry üretiminde merkez konumuna yükseldi.
Turizmin yanı sıra tarımda da öne çıkan Antalya’da yeni sezon hasadı başladı. Özenle toplanan meyveler boyutlarına göre ayrıştırılıyor, paketleniyor ve hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor. Üretim miktarındaki artış, ihracat rakamlarına da doğrudan olumlu yansıyor.
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024 yılında 3 milyon 643 bin dolar olan mavi yemiş ihracatı, geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 15 artış göstererek 4 milyon 188 bin dolara çıktı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can, mavi yemişin dünya genelinde yükselen bir tüketim trendi haline geldiğini belirterek Türkiye’de de talebin hızla büyüdüğünü söyledi.
Can, Batı Akdeniz bölgesinin ihracatta kritik rol üstlendiğini vurgulayarak, 2025 yılında ürün miktarında yüzde 79, gelirde ise yüzde 87 artış yakaladıklarını açıkladı. Bölgeden yapılan ihracatın toplamda 3 milyon 378 bin dolara ulaştığını ifade eden Can, Türkiye’nin mavi yemiş dış satımının yaklaşık yüzde 80’inin Batı Akdeniz’den gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Yeni sezonun henüz başında olduklarını belirten sektör temsilcileri, yıl sonuna kadar ihracat gelirlerinde yeni rekorlar bekliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 250 bin dolarlık ihracat yapılırken, Batı Akdeniz’den gerçekleştirilen satışların 172 bin dolara ulaştığı bildirildi.
Mavi yemiş sektöründe faaliyet gösteren firmalar, ürünlerini 14 farklı ülkeye gönderiyor. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında İngiltere ilk sırada yer alırken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de öne çıkıyor. Özellikle Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta bu yıl büyük bir sıçrama yaşandığı belirtiliyor.
Antalya’nın Serik ilçesinde yaklaşık 4 yıldır mavi yemiş üretimi yapan Gülay Demirci ise 40 dönümlük alanda üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Ürünün hem Türkiye’de hem de yurt dışında yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Demirci, mavi yemişin yüksek antioksidan içeriği sayesinde “süper meyve” olarak görüldüğünü belirtti.
Demirci, hasat sürecinin oldukça zahmetli geçtiğini ancak ürünün sağladığı katma değerin üreticiyi memnun ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz sezon Hollanda, Almanya ve Rusya’ya ihracat yaptıklarını aktaran üretici, yeni sezonda da talebin güçlü şekilde devam ettiğini ifade etti.