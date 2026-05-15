Türkiye’nin mor altını: Avrupalılar almak için sıraya giriyor... Antioksidan deposu

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2024 yılında 3 milyon 643 bin dolar olan mavi yemiş ihracatı, geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde 15 artış göstererek 4 milyon 188 bin dolara çıktı. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can, mavi yemişin dünya genelinde yükselen bir tüketim trendi haline geldiğini belirterek Türkiye’de de talebin hızla büyüdüğünü söyledi.