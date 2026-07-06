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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



2025-2026 Sezonu Navek Kurum ve Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, 40 ilden 77 takım ve 300 sporcunun katılımı ile Ordu'da başladı.

40 İLDEN 300 SPORCU ORDU'DA BULUŞTU

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 2025-2026 Sezonu Navek Kurum ve Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Ordu'da başladı. Ordu Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 40 ilden 77 takım ve toplam 300 sporcu katılıyor.

PROTOKOL AÇILIŞTA YERİNİ ALDI

Şampiyonanın açılış seremonisine; Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Yüksel ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Uğur Beşok katıldı.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ 6 TEMMUZ'A KADAR SÜRECEK

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadele ettiği organizasyonda karşılaşmalar kıyasıya rekabet içerisinde devam ediyor.

Masa tenisi heyecanına sahne olan şampiyona, 6 Temmuz'da oynanacak final müsabakalarının ardından sona erecek.